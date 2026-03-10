הרצוג: "אם חיזבאללה ימשיך לתקוף, הוא לא מבין מה מצפה לו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר במערך ההגנה האווירית בגבול הצפון ואיים כי "אם חיזבאללה חושב להמשיך לתקוף, להטריד ולאיים, הוא לא מבין מה מצפה לו - ישראל נחושה לפרק אותו סופית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שלישי) במערך ההגנה האווירית בגבול הצפון, יחד עם מפקד מערך ההגנה האווירית, תא״ל ק׳. במהלך ביקורו בסוללה הוצגו לנשיא עיקרי הפעילות המבצעית, בדגש על יכולות הגילוי והיירוט אל מול האיומים המשתנים בגזרה, ובדגש על המאמצים המאפשרים הגנה רציפה על המדינה.

לאחר מכן, המשיך הרצוג למפגש עם לוחמות ולוחמי מערך ההגנה האווירית והביע את הערכתו הרבה על פעילותם המבצעית ועל תרומתם המשמעותית לשמירה על ביטחון מדינת ישראל. "בנות ובנים יקרים ואהובים. אתם יודעים שאנחנו מדברים על צבא ההגנה לישראל, ואני מסתכל עליכם ורואה את צבא ההגנה לישראל במיטבו" אמר להם.

הרצוג בצפון צילום: חיים צח\לע

"אתם מגנים על ישראל באמצעות מערך ההגנה האווירית המפותח, המשוכלל והאדיר שהתפתח כאן" הוסיף. "סוללה זו, לצד כל הכוחות שפרוסים ברחבי הארץ, מיירטת טילים מסוכנים שמטרתם לפגוע ולהרוג מיליוני אזרחים במדינת ישראל".

הרצוג אמר כי הוא "בא לכאן לומר לכם בשם מיליוני אזרחי ישראל, תודה רבה, אני מצדיע לכם! תודה על הנחישות, הדיוק והמאמץ. אתם משרתים את מדינת ישראל במערכה ההיסטורית ביותר שאפשר לדמיין - מהמקום שבו אתם ממוקמים, יגיע שינוי בכל רחבי המזרח התיכון".

בסיכום דבריו הרצוג התייחס ללחימה בלבנון ושלח מסר ברור לארגון הטרור. "אם החיזבאללה רק חושב להמשיך ללהטריד או לאיים הוא פשוט לא מבין מה מצפה לו. הוא בוודאי לא מבין שישראל נחושה לפרק אותו סופית" הבהיר. "אני מאחל לכולנו שנדע בשורות טובות, שנמשיך במערכה, וכשתגדלו, גם תזכרו את הדברים האלה. רק תחזרו בשלום הביתה".