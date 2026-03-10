פיקוד העורף מודה: שני שיגורים מלבנון לא יורטו

אחרי 11 ימים של מלחמה, בפיקוד העורף מזהים שהאיראנים מתקשים לייצר ירי מסודר לעבר ישראל. גורם בפיקוד העורף אמר לסרוגים כי "אין דמיון בין שאגת הירי לעם כלביא"

11 ימים אחרי תחילת מבצע "שאגת הארי", בפיקוד העורף מזהים שלאיראנים יש קושי לייצר ירי מסודר - והם יורים בלי סדר והכוונה.

בניגוד למבצע "עם כלביא" בו היתה מלחמה רק בין ישראל לאיראן - במלחמה זו הירי מאיראן מכוון לכל מדינות האזור, ולכן ממילא יש גם פחות ירי לשטח ישראל.

"אין דמיון בין שאגת הירי לעם כלביא" אמר לסרוגים גורם בפיקוד העורף. עוד הוסיף כי "ככל שיתאפשר נפתח את המשק", אבל כרגע ההנחיות לא השתנו.

50 אחוז מהירי מאיראן - טילי מצרר

במקביל, בפיקוד העורף עדים למציאות שבהם יש שיגורים של טילי מצרר - שבתוכם יש עשרות פצצות קטנות. לפי הגורמים, לפחות 50 אחוז מהטילים שנורו לשטח ישראל היו מסוג זה.

ביחס לתיאום או אי התיאום בין חיזבאללה לאיראנים, אומרים בפיקוד שלא רואים שיש תיאום בין שתי הגזרות.

שני שיגורים מלבנון לא יורטו, האירוע מתוחקר

בנוסף, הגורם גילה שמספר הדקות שעומדות מהנתן ההתראה לא שונו, והמספר יציב. עם זאת, הוא הודה כי היו תקלות בשני מקרים שבהם ההתראה היתה קצרה.

באשר לאירוע של השיגורים שהיה אתמול אחר הצהריים משטח לבנון, בפיקוד העורף אמרו ששני שיגורים שהיו מלבנון לא יורטו - וגם לא היתה אזעקה. נושא זה מתוחקר הן בפיקוד העורף והן בחיל האוויר.

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי רוב האיומים ששוגרו יורטו, על שניים מהאיומים בוצעו נסיונות יירוט שלא צלחו, בעקבותם זוהו נפילות בשני מרחבים שונים במרכז הארץ, זאת ללא הפעלת התרעה. לא מדובר באיום חדש, חיל האוויר יירט איומים דומים בעבר. בשני האירועים דווח על מספר נפגעים באורח קל.

עוד נאמר כי בסיום התחקיר הראשוני על ידי הגורמים המוסמכים בחיל האוויר ובפיקוד העורף, בוצעו התאמות לחיזוק יכולות היירוט נגד איומים דומים בזירה הצפונית.