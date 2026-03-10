למרות המלחמה: כאלפי תיירים נכנסו לישראל מאז תחילת המבצע

ביום ה-11 למבצע "שאגת הארי", משרד התיירות מעדכן כי כ-16 אלף תיירים כבר יצאו מישראל מאז תחילת הלחימה, בעוד כ-2,500 נכנסו למרות המצב הביטחוני. במקביל פונו למלונות יותר מ-2,300 תושבים שבתיהם נפגעו מטילים

כ-11 ימים לאחר תחילת מבצע "שאגת הארי", משרד התיירות ממשיך לעקוב אחר מצב התיירים השוהים בישראל ולסייע ביציאתם מהארץ. על פי נתוני המשרד, מאז תחילת המבצע יצאו מישראל כ-16 אלף תיירים, בעוד כ-2,500 נכנסו לארץ למרות המצב הביטחוני. במקביל פונו למלונות ברחבי הארץ יותר מ-2,300 אזרחים שבתיהם נפגעו מטילים.

בתחילת המבצע שהו בישראל כ-37 אלף תיירים, וכיום נותרו בארץ כ-21,500 תיירים שנכנסו לישראל במהלך שלושת החודשים האחרונים.

מערך הסעות מיוחד לגבול טאבה

עם פרוץ המבצע הפעיל משרד התיירות מערך הסעות ייעודי למעבר הגבול היבשתי בטאבה. המערך הוכן מראש במטרה לאפשר לתיירים לצאת מישראל בתקופה שבה המרחב האווירי היה סגור.

עם פתיחת השמיים ליציאה בטיסות, במתכונת מצומצמת, הופסק הבוקר תפעול ההסעות של המשרד - שירות שבו נעזרו מאות תיירים. תיירים המעוניינים לצאת מישראל דרך הגבולות היבשתיים יכולים כעת להיעזר בתחבורה ציבורית.

מעבר טאבה צילום: צילום: נועם רבקין פנטון/ פלאש 90

אלפי מפונים למלונות ברחבי הארץ

במקביל לטיפול בתיירים, משרד התיירות ממשיך לפעול לשיבוץ מפונים שבתיהם נפגעו בבתי מלון ברחבי הארץ, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.

נכון להיום (שלישי), 2,356 תושבים שביתם נפגע מטילים פונו לבתי מלון, תוך ניסיון לשכן אותם ככל האפשר בקרבת מקום מגוריהם.

במסגרת הפעילות ביקר היום מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, במלון ויז'ניץ בבני ברק, שבו שוהים כ-90 מפונים שבתיהם נפגעו מפגיעת טילים ב-3 במרץ.

יום קודם לכן ביקר יצחקוב בבתי מלון בירושלים, בהם גם מלון לאונרדו פלאזה, שבו שוהים מפונים מפגיעת הטיל בבית שמש. במהלך הביקורים שוחח עם המשפחות ושמע מהן על הצרכים בשטח ועל תהליך השיקום הצפוי.

האסון בבית שמש צילום: חיים צח/לע״מ

מנכ"ל משרד התיירות: "משימה לאומית מורכבת"

מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, מסר: "בהנחיית שר התיירות חיים כץ, משרד התיירות פועל מאז תחילת המבצע במשימה לאומית רגישה ומורכבת. לצד האחריות שלנו לסייע לאזרחים שביתם נפגע, אנו מחויבים גם לעשרות אלפי התיירים השוהים בישראל בתקופה מאתגרת זו.

עובדי המשרד נרתמו למשימה במלוא המחויבות ופועלים יחד עם כלל גורמי הממשלה ותעשיית התיירות, כדי להבטיח מענה אחראי ומסודר. במיוחד אני רוצה להודות למשרד התחבורה ולמנכ"ל משה בן זקן על שיתוף הפעולה המקצועי, שאיפשר להוציא מישראל את התיירים החפצים בכך במהירות וביעילות”.