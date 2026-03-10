הנער הערבי חושף: ״אני רוצה להיעצר״; זו הסיבה

"אני רוצה להיעצר כדי לראות את אחי": בשאלון רחוב סוער במיוחד של כתבנו משה אריה בשער שכם, הביע נער ערבי את רצונו להיעצר על מנת להיפגש עם אחיו העצור

מה חושבים ערביי ירושלים על המצב? שער שכם שבשנים כתיקונן הומה אדם וצבעים בחודש הרמדאן, נראה השנה אחרת לגמרי.

בסיור שנערך במקום עולה תמונה מורכבת של פחד, כעס והסתה עמוקה. בעוד הרחובות ריקים יחסית, האמירות שנשמעות בקרב המעטים שנמצאים שם מטלטלות את כל מה שחשבנו על הדו-קיום השברירי בבירה.

בכתבה שפורסמה באתר כיכר השבת ריאיינתי את העוברים ושבים והתעניתי מה הם חושבים על המלחמה עם איראן ומבצע 'שאגת הארי'

במהלך הריאיונות הביע נער צעיר ממזרח ירושלים, כי הוא מעוניין שהמשטרה תכלא אותו, בכדי שהוא יוכל לבקר את אחיו השוהה בכלא הישראלי.

רק אתמול פרסמנו בסרוגים תיעוד בו נראה עובר אורח אומר כי הוא בעד איראן ולא בעד ישראל.