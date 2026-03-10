לקראת אירוע קיצוני; השירות המטאורולוגי בעדכון חריג

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר עדכון על מה שצפוי לקרות בימים הקרובים. על הפרק: אירוע מזג אוויר קיצוני

השירות המטאורולוגי מתריע מפני אירוע קיצוני שיגיע בימים הקרובים. בהודעת השירות נכתב, בין היתר, כי "מזג האוויר הנוח והיציב עומד להשתנות בימים הקרובים".

בשירות המטאורולוגי הוסיפו כי "הלילה ומחר נהיה מושפעים מרוחות מזרחיות יבשות שיהיו חזקות במיוחד בצפון הארץ ובהרי המרכז, עם אפשרות למשבים של 80-90 קמ״ש (בעיקר ברמת הגולן ובגליל). באזורים המזרחיים של הארץ אף צפוי אובך והגבלות ראות כתוצאה מאבק שיגיע מסוריה וירדן".

עוד נכתב כי במהלך חמישי ובשישי הרוחות אומנם יחלשו אבל בשבת כבר ניהיה מושפעים ממערכת מזג אוויר חדשה, דרומית הפעם, אשר תביא עמה רוחות עזות בעוצמה של עד 80 קמ״ש לנגב, סופות חול וגשמים בתפרוסת ארצית רחבה מדרום לצפון, אבל רובם בעוצמה לא גבוהה.

במהלך השבת יתכן ונראה גם שיטפונות בנגב, בערבה ובמדבר יהודה כתוצאה מגשם זה, אבל יש להמשיך ולהתעדכן. ביום ראשון הטמפרטורות ירדו והמערכת תקבל אופי חורפי של ממש עם גשמים בצפון ובמרכז הארץ.