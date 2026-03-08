השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב לשעות הקרובות: "מסוכן"

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מטאורולוגית צהובה לקראת השעות הקרובות. למה צריך לצפות ומה צריך לעשות? כל הפרטים

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון מ-08/03 בשעה 16:49 עד 09/03 בשעה 02:00. על פי ההודעה, מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 120 ס"מ, במגמת ירידה

למה ניתן לצפות

* תיתכן סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים.

* יתכנו גלים גבוהים העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים.

* יתכן סחף מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .

* יתכנו זרמים ומערבולות הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.

* יתכנו גלים שנשברים ומשנים כיוון.

* במקרה של רוחות חזקות, תתכן גם פגיעה מחפצים העפים ברוח.

* במקרה של רוחות מזרחיות בים התיכון, קיימת סכנת סחיפה ללב ים

כיצד מומלץ להתנהג

* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

* יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.

* יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.

* יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים.

* יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.

* בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם