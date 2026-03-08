מבזקים
השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב לשעות הקרובות: "מסוכן"

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מטאורולוגית צהובה לקראת השעות הקרובות. למה צריך לצפות ומה צריך לעשות? כל הפרטים

י"ט אדר התשפ"ו
צילום: AI

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון מ-08/03 בשעה 16:49 עד 09/03 בשעה 02:00. על פי ההודעה, מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 120 ס"מ, במגמת ירידה

למה ניתן לצפות

* תיתכן סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים.

* יתכנו גלים גבוהים העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים.

* יתכן סחף מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .

* יתכנו זרמים ומערבולות הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.

* יתכנו גלים שנשברים ומשנים כיוון.

* במקרה של רוחות חזקות, תתכן גם פגיעה מחפצים העפים ברוח.

* במקרה של רוחות מזרחיות בים התיכון, קיימת סכנת סחיפה ללב ים

כיצד מומלץ להתנהג

* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

* יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.

* יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.

* יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים.

* יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.

* בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם

השירות המטאורולוגי ים סוער ים התראה מטאורולוגית