השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב לשעות הקרובות: "מסוכן"

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון מ-08/03 בשעה 16:49 עד 09/03 בשעה 02:00. על פי ההודעה, מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 120 ס"מ, במגמת ירידה
למה ניתן לצפות
* תיתכן סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים.
* יתכנו גלים גבוהים העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים.
* יתכן סחף מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .
* יתכנו זרמים ומערבולות הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.
* יתכנו גלים שנשברים ומשנים כיוון.
* במקרה של רוחות חזקות, תתכן גם פגיעה מחפצים העפים ברוח.
* במקרה של רוחות מזרחיות בים התיכון, קיימת סכנת סחיפה ללב ים
כיצד מומלץ להתנהג
* יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.
* יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.
* יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.
* יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים.
* יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.
* בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם
