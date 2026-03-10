תוך כדי ניסיון ירי: צה"ל השמיד את המשגר של חיזבאללה

סיכול בזמן אמת: חיל האוויר זיהה אתמול (שני) משגרים של חיזבאללה במהלך ניסיון לבצע שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל. זמן קצר לאחר הזיהוי, המשגרים הותקפו והושמדו.
צפו בתיעוד:
בנוסף, נאמר כי הותקפו המחבלים שתועדו מחמשים את המשגר ומבצעים נסיונות שיגור.
על פי נתוני הצבא, צה״ל השמיד וסיכל עד כה במבצע ״שאגת הארי״ יותר מ-70 משגרי טילים שהיו מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
