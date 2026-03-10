תוך כדי ניסיון ירי: צה"ל השמיד את המשגר של חיזבאללה

כוחות צה"ל זיהו והשמידו משגר של חיזבאללה במהלך נסיון שיגור של רקטות לעבר ישראל. בנוסף, המחבלים שתועדו מחמשים את המשגר הותקפו. צפו בתיעוד

סיכול בזמן אמת: חיל האוויר זיהה אתמול (שני) משגרים של חיזבאללה במהלך ניסיון לבצע שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל. זמן קצר לאחר הזיהוי, המשגרים הותקפו והושמדו.

צפו בתיעוד:

דובר צה"ל

בנוסף, נאמר כי הותקפו המחבלים שתועדו מחמשים את המשגר ומבצעים נסיונות שיגור.

דובר צה"ל

על פי נתוני הצבא, צה״ל השמיד וסיכל עד כה במבצע ״שאגת הארי״ יותר מ-70 משגרי טילים שהיו מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".