שר החינוך הכריע: זה היום בו בתי הספר ייפתחו

משרד החינוך ערך היום (ג') שידור מיוחד לתקשורת ולציבור בנושא התנהלות המערכת בזמן הלחימה. במהלך השידור, התייחס שר החינוך יואב קיש למתווה הפתיחה המדורג, תוך שהוא מדגיש כי כל צעד כפוף להערכות המצב המשתנות ולהנחיות פיקוד העורף.

היעד: יום ראשון הקרוב

לדברי השר קיש, נכון להיום היעד לפתיחת מוסדות החינוך הוא יום ראשון הקרוב, אך ורק ברשויות הצהובות. השר הבהיר כי לא ניתן לפתוח את המערכת באופן מיידי בשל הצורך בהיערכות מוקדמת של צוותי ההוראה. "אם רק במוצאי שבת תתקבל ההחלטה הסופית, הפתיחה תידחה עד למוכנות המלאה של המערכת ומנהלי בתי הספר", ציין.

קיש השיב לביקורת על האחידות בהנחיות לכלל הארץ ואמר כי המתווה החדש עושה את ההבחנה הנדרשת. לדבריו, גוש דן וצפון הארץ כלל לא נכללו בתכנון הפתיחה לאור ריבוי ההתרעות באזורים אלו. המתווה מתמקד בעיקר באזור הדרום והפריפריה, וגם שם – הלימודים יתקיימו אך ורק במוסדות בעלי מיגון תקני.

מי נכלל במתווה הפתיחה?

אלו הקבוצות שצפויות לחזור ללמידה פיזית במוסדות הממוגנים:

גני הילדים.

תלמידי כיתות א'-ב'.

תלמידי כיתות י"א-י"ב (כהיערכות לבגרויות).

החינוך המיוחד: המוסדות ייפתחו, אך ללא מערך הסעות. השר הסביר כי קיימת סכנה ביטחונית לתלמידים בנסיעה בדרכים ללא מיגון, ועל כן ההגעה תהיה באחריות ההורים בלבד.

"הלמידה מרחוק היא לא רק מקצועית"

בנוגע לסוגיית הלמידה המקוונת, הבהיר השר כי אין בכוונת המשרד לוותר עליה. מעבר ללמידה המקצועית, קיש הדגיש את החשיבות הרגשית: "ללמידה המקוונת יש חשיבות מכרעת לחוסן ולקשר עם הילדים. בעיניי, להישאר במערכת חינוך סגורה ללא למידה מרחוק זו טעות. נשתדל להיות יותר טובים ולהשתפר בזה".