כך קרא הרב שג"ר את הרב קוק - והאיר את הגותו מחדש

הספר "שיעורים על תורת הרב קוק" מאת הרב שג"ר זצ"ל מציע קריאה עמוקה ומפתיעה במשנת הראי"ה קוק - מהיחס לחילוניות ועד רעיון "תורת ארץ ישראל", דרך פרשנות מקורית ומעוררת מחשבה

מזמן לא נתקלתי בחיבור מרתק כל כך על משנתו של הראי"ה קוק. הספר "שיעורים על תורת הרב קוק" מאת הרב שג"ר זצ"ל, שיצא לאור בעריכת תלמידיו מתוך רשימותיו האישיות וסיכומי שיעוריו, חושף זוויות חדשות ומפתיעות בהגות המוכרת - בדיוק כדרכו של הרב שג"ר בקודש.

הספר מציע קריאה מחודשת במשנתו של הרב קוק, דרך עיניו של אחד ההוגים המשפיעים בציונות הדתית בדור האחרון, ומצליח להאיר רעיונות מוכרים מזווית אחרת ומעוררת מחשבה.

מבט חדש על משנת הרב קוק

הספר בנוי במבנה הדרגתי: הוא נפתח בשער קצר המוקדש לדמותו של הרב קוק, וממשיך לשני שערים רחבים ומעמיקים העוסקים בסוגיות הליבה של הגותו. בין דפיו ניתן למצוא התייחסויות למתח שבין דתיות לחילוניות, ליחסים שבין חסידים למתנגדים, לציונות הדתית כתנועה מהפכנית ולייחודיות של "תורת ארץ ישראל".

דרך הניתוח של הרב שג"ר, רעיונותיו של הרב קוק מקבלים פרשנות נוספת, לעיתים מפתיעה, שמבקשת לקרוא אותם מתוך המציאות המורכבת של החברה הישראלית והעולם הדתי.

היחס המורכב לחילוניות

דוגמה מובהקת לרוח הפרשנות הייחודית של הרב שג"ר ניתן למצוא ביחסו המורכב לחילוניות.

לדבריו, "הכופר זקוק לדתי, אחרת אין לו במה לכפור... אנחנו יכולים לתת לחילוני את ה'משהו' שהם צריכים להתמודד איתו. ומה הם יכולים לתת לנו? את הכנפיים להעלות את אותו משהו לדבר חופשי ואינסופי, היינו לאלוהי".

התפיסה הזו, המבקשת להפוך את המפגש בין העולמות להזנה הדדית, מתמצתת במשפט: "אנחנו צריכים להפוך אותם לחילונים, הם צריכים להפוך אותנו לדתיים".

במבט זה, המתח שבין דתיים לחילונים איננו רק מקור לעימות, אלא גם פתח להתחדשות הדדית ולצמיחה רוחנית.

ספר עיון שנקרא בזרימה

למרות שמדובר בספר עיון המיועד ללומדים, הוא רחוק מלהיות "כבד". הכתיבה זורמת, המחשבה מחדשת, והקריאה מעניקה טעם אחר וחי ליהדותו של הרב קוק.

כל מי שמבקש להרוות את צימאונו ללימוד מעמיק ורלוונטי ימצא בספר הזה "מים חיים" של ממש לנפש המחפשת.

"שיעורים על תורת הרב קוק", הרב שג"ר, 399 עמ', הוצאת ידיעות ספרים ומכון כתבי הרב שג"ר.