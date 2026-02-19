הרב שמחה קוק והרב אברהם שפירא זצ"ל יונצחו בעיר רחובות

אמש (רביעי) אישרה מועצת העיר רחובות את הנצחת הרב הראשי לישראל והרב של רחובות שהיו דמויות מובילות בקרב הציונות הדתית והרבנים בישראל. טרם הוחלט כיצד והיכן יונצחו

וועדת השמות ברחובות אישרה את הנצחתו של הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל

פועלו של הרב שמחה כהן קוק

הרב שמחה כהן קוק שכיהן כרבה הראשי של העיר ושימש כנשיא ישיבות ואב בית הדין בעיר. הרב היה דמות אהובה בקרב תושבי העיר בשל פעילות למען אחדות וקירוב לבבות. הוא זכה לקונצנזוס ציבורי רחב ברחובות. הוא אף לחם בחזית ירושלים במלחמת העצמאות כחלק מהמאבק על הקמתה וביטחונה של מדינת ישראל.

הרב קוק למד בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה ובישיבת חברון בירושלים, וכן שישה חדשים בישיבת סלבודקה אצל הרב אייזיק שר. לאחר פטירתו של אביו, הרב רפאל קוק, התמודד בבחירות לרבנות העיר טבריה, במטרה לשבת על כסאו של אביו.

ראש העיר, מתן דיל סיפר כי אישור הנצחתו מהווה עבורו סגירת מעגל שהחלה בעת היותו יו"ר האופוזיציה כשהגיש את ההמלצה להנצחתו. "להמלצת הוועדה על הנצחתו יש משמעות סמלית עבור רחובות, אשר מאופיינת באוכלוסייה מגוונת, כשהרב קוק פעל לאורך כל הדרך למען יצירת אחדות וקירוב לבבות, לצד פעולות משמעותיות לחיזוק הקהילה, אמר דיל".

הרב אברהם שפירא זצ"ל

עוד אושרה הנצחתה של הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני, שהלך לעולמו בגיל 96. הרב שפירא היה מגדולי הציונות הדתית ונחשב לאחד הרבנים המשפיעים והחשובים בקרב החברה הדתית לאומית.

צילום: הרב אברהם שפירא זצ"ל (פלאש90)

הוא הוביל את המאבק בכפר מימון בזמן ההתנתקות והביע את התנגדותו לאורך השנים למסירת שטחים.

טרם הוחלט היכן וכיצד הם יונצחו.