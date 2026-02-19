המבקר נגד נתניהו וצה"ל: חשיפת הפרוטוקולים אינה תקינה

משרד מבקר המדינה הגיש היום (חמישי), את תשובתו לצו על תנאי שהוציא בג"ץ בסוף דצמבר 2025, ובמקביל ביקש לקיים דיון דחוף בעתירה, שחלקו הראשון יתקיים בדלתיים סגורות.



בבקשה צוין כי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן צפוי להופיע בחלק החסוי ולהציג ממצאי ביקורת, לרבות ממצאים בסיווג סודי ביותר. עוד התבקש בית המשפט להרחיב את ההרכב הדן בעתירה, בשל השלכות חוקתיות הנוגעות לליבת סמכויות המבקר ולחשיבות הציבורית של ההכרעה.

בתשובת המשרד נטען כי כלל הטענות שהועלו בעתירות הופרכו, וכי פורטו הנזקים שנגרמו לאינטרס הציבורי בעקבות צו הביניים וכן נזקים אפשריים אם העתירות יתקבלו. במסמך נכתב כי בזמן שהעתירות תלויות ועומדות, ישנם בעלי תפקידים בגופים מבוקרים המשתמשים בעצם קיומן כנימוק לניסיון לחמוק ממענה לביקורת המדינה או להצר את צעדיה גם בנושאים שאינם כלולים בצו הביניים, מצב המעורר חשש ל״מדרון חלקלק״.

עוד צוין כי בעלי תפקידים בדרג המדיני והצבאי חשפו לציבור פרטים מהותיים מתוך הליכי הביקורת, בין אם באמצעות התקשורת ובין אם במסגרת העתירות, ללא חיסיון מידע. לפי התשובה, "התנהלות זו אינה תקינה", מאחר שהליכי הביקורת טרם הושלמו והציבור נחשף לתמונה חלקית בלבד במקום לדוחות מלאים וסופיים בהתאם למתודולוגיה המקצועית של ביקורת המדינה.

בהתייחס לסוגיית הקמת ועדת חקירה ממלכתית הודגש כי ביקורת המדינה אינה שוללת הקמת ועדה, אלא מהווה כלי משלים עבורה. נכתב כי ועדות חקירה רבות הסתמכו על דוחות מבקר המדינה, ובהן גם ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השיט בשנת 2026, שנשענה על שבעה דוחות קודמים בנושאי ביטחון לאומי, תקציב ובקרה במערכת הביטחון, פיקוח על יצוא ביטחוני ויישום חוק המל"ל.

המשרד ציין כי בביקורות הנוגעות לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמת "חרבות ברזל" הושקעו עד כה למעלה מ-300 שנות אדם, ובשמונה ביקורות הכלולות בעתירות הושקעו עשרות רבות של שנות אדם. עוד נמסר כי נאספו אלפי מסמכים והתקיימו מאות פגישות בהתאם למתווים שאושרו בידי בית המשפט.

בתצהיר הסיכום נכתב כי "פסקי דין יש לקיים. הסכמות יש לקיים. את ביקורת המדינה יש לקיים", וכי הביקורת רואה לנגד עיניה את הנפגעים, השבים ובני משפחותיהם לצד כלל אזרחי ישראל הזקוקים לתשובות ביחס לכשלים שאירעו. לפיכך התבקש בג"ץ לדחות את העתירות ולבטל את צו הביניים.

לבקשה צורפו תצהיר התשובה בהיקף של 163 עמודים, בקשה לדיון דחוף, בקשה להרחבת ההרכב וכן טבלה המפרטת פגישות שקיימו מבקר המדינה וצוותי הביקורת עם ראש הממשלה, שר הביטחון לשעבר, הרמטכ״ל לשעבר וראש השב״כ לשעבר.