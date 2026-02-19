“התמנון מהשומרון”: אנטישמיות בעיתון הכוויתי נגד יוסי דגן

העיתון הכוויתי אל-מוג'תמע פרסם כתבת פרופיל שטנה חריפה המציגה את יוסי דגן ראש מועצת שומרון כ“התמנון של ההתנחלות”, כ“אדריכל הייהוד של יהודה ושומרון", דגן הגיב: "1000 כמוהם לא ירתיעו, גם הם מבינים שהבנייה היא הניצחון"

התקשורת בעולם הערבי מקדישה בימים האחרונים תשומת לב יוצאת דופן לפעילותו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן, תוך שימוש במוטיבים אנטישמיים קלאסיים ובהשוואות טעונות.

בכתבת פרופיל מקיפה שפורסמה בעיתון הכוויתי "אל-מוג'תמע", הוצג דגן כ: "תמנון הקולוניאליזם המתנחלי". הכתבה מפרטת את תוכנית "מיליון לשומרון", וצויין כי "עמוד תווך של תוכנית זו מתגשם מדרום לשכם וכולל מרכז תשתיות עצום".

הכתבה מתארת את קשריו עם הממשל האמריקני, עוסקת בפעילותו בזירה המדינית ובהצלחת ייצוא מוצרי השומרון למדינות שונות, וטוענת כי הוא “מעצב את עתיד הגדה המערבית באמצעות דחפורים", הכתבה אף עוסקת בייצוא מהשומרון לאמירויות ובקידום אינטרנט מהיר לישובים בשומרון.

"האשמה חמורה" נגד דגן: "אוגל באיכות חיים גבוהה למתנחלים"

בכתבה נכתב כי הוא: "דוגל באיכות חיים גבוהה יותר עבור מתנחלים, מתן כבישים עוקפים מהירים, אינטרנט סיבים אופטיים מתקדם, אזורי תיירות אקולוגית ותשתיות משולבות הנתמכות על ידי תמריצי דיור נדיבים".

עוד מתואר בכתבה כי במסגרת פעילותו פיתח דגן קשרים חזקים עם הממשל האמריקאי ועם חברי הקונגרס, וקיים שורת מפגשים מדיניים, בהם גם עם יועץ לנשיא ארצות הברית. עוד צוין כי כתומך נלהב בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, הוביל דגן הקמת את השדולה למען יהודה ושומרון בקונגרס האמריקאי לקראת השבעתו של דונלד טראמפ. על פי הכתבה, פעילותו, כולל ארגון כינוס בהשתתפות למעלה מ-20 חברי קונגרס – נועדה לקדם תוכניות להחלת ריבונות ישראלית ולחיזוק השימוש הרשמי בשם “יהודה ושומרון”.

"בכתבה דגן מכונה בכינויים עם מוטיבים אנטישמיים - "התמנון של ההתנחלות", ובעלת שאיפות התרחבות טריטוריאליות "תלמודיות". וכי הוא “האדריכל” החונק, לטענתם, את המרחב הפלסטיני באמצעות רשת מסועפת של השפעה".

"האשמה" נגד דגן: " אביה הרוחני של תנועת ההתנחלויות"

"עוד נטען כי הוא מוביל מהלכים אסטרטגיים לשינוי המפה וכי הוא "חלוץ הייהוד ואביה הרוחני של תנועת ההתנחלויות". בנוסף נטען כי הוא “מהנדס סביבה עוינת עבור הפלסטינים בעודו מטפח סביבה אטרקטיבית עבור המתנחלים”, וכי הוא "מנצל את השפעתו הפוליטית כדי לפרק באופן שיטתי את הנוכחות הפלסטינית".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב על הנאמר בכתבה: "הניסיונות לפגוע ולהכפיש רק מחזקת את עמידתנו כאן, הכינוי "תמנון", למרות הניחוח האנטישמי המוכר שלו, הוא תעודת כבוד".

"הביקורת שלהם היא האישור הטוב ביותר לכך שתוכנית ‘מיליון לשומרון’ אינה רק חזון על הנייר אלא מציאות שמשנה את פני ההיסטוריה. אני לא נרתע מהכינויים שלהם. אמשיך לבנות, לפתח ולהביא ריבונות ליהודה ושומרון. ככל שהם יכתבו עלינו יותר בדאגה – כך נבין שאנחנו פועלים נכון, ולא נפסיק לחזק את עם ישראל בארצו".