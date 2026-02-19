יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עידן עמדי

לרגל יום הולדתו של עידן עמדי - עשרה דברים שלא ידעתם על הזמר והלוחם הירושלמי, מהפריצה ב"כוכב נולד" ועד החזרה למילואים אחרי הפציעה הקשה במלחמת חרבות ברזל

מהשכונות בירושלים ועד הבמות הגדולות, מהאודישן הבלתי נשכח ב"כוכב נולד" ועד שדה הקרב בעזה - עשר עובדות על עידן עמדי, הזמר והלוחם שהפך לקול של דור.

1. ירושלמי בנשמה

עמדי נולד וגדל בירושלים - בשכונת הכורדים ובפסגת זאב. הזיכרונות מבית סבו וסבתו ומהנחלאות מלווים אותו עד היום, ואף הפכו לחומר גלם בשיריו.

2. אלוף לפני המיקרופון

עוד לפני הפריצה המוזיקלית, היה ספורטאי מצטיין: בשנת 2005 זכה בתואר סגן אלוף ישראל בטקוואנדו. גם באגרוף תאילנדי שלח אגרופים - אבל בסוף בחר בגיטרה.

עידן עמדי צילום: (צילום: רפי דלויה)

3. האודישן ששינה הכול

ב-2010 הגיע לעונה השמינית של כוכב נולד עם שיר מקורי - "כאב של לוחמים". הרגע הזה, שבו עמד עם גיטרה וסיפור אמיתי מהשטח, הפך לאחד הזכורים בתולדות התוכנית. הוא סיים במקום השני, אבל הקריירה רק התחילה.

4. שיר שהפך להמנון

"כאב של לוחמים" לא היה רק סינגל מצליח - הוא זכה בתואר "שיר השנה" והפך להמנון שמלווה חיילים ומשפחות עד היום.

5. לא רק זמר - גם מסתערב

מאז 2017 מגלם עמדי את שגיא צור בסדרה פאודה. הדמות, מסתערב צעיר ומורכב, חיברה בין עולמו הצבאי לבין עולם המשחק.

שגיא מפאודה לא ימות: עידן עמדי יישאר בסדרה בתפקיד אורח צילום: (צילום: נטי לוי)

6. לוחם גם מחוץ לבמה

את שירותו הסדיר עשה כלוחם ומפקד בחיל ההנדסה הקרבית, ובמילואים שירת גם בדובדבן. במלחמת חרבות ברזל נפצע קשה בלחימה בעזה ועבר שיקום ממושך.

7. סירב להשיא משואה

לאחר פציעתו נבחר להשיא משואה ביום העצמאות - אך בחר לסרב. מבחינתו, המקום באותו ערב היה עם זכר חבריו הלוחמים.

עידן עמדי לאחר הפציעה צילום: עידן עמדי צילום מסך מתוך אינסטגרם

8. אמפי קיסריה והיכל מנורה

בעשור האחרון מילא את האולמות הגדולים בישראל - מהיכל מנורה ועד אמפי קיסריה. הסיבוב לציון עשר שנות פעילות סימן אותו כאחד הקולות המרכזיים במוזיקה הישראלית.

9. הקול שמחבר בין כאב לתקווה

עם אלבומים כמו "בזמן האחרון", "רצינו להיות” ו"זוכר כמעט הכל", עמדי נע בין רוק לפולק ולפופ - תמיד עם טקסט אישי שמחובר לשטח, לזיכרון ולאמונה.

צמרמורת: עידן עמדי בביצוע חי חדש ל צילום: (צילום: תמר חנן)

10. מהמיטה לשדה הקרב

לאחר פציעתו הקשה במלחמת חרבות ברזל ושיקום ממושך שנמשך יותר משנה, עידן עמדי חזר לשרת במילואים כלוחם. בינואר השתתף במבצע הקרקעי להשבת גופתו של רס"ר רן גואילי ז"ל מרצועת עזה.