"אחרי 7.10 שיניתי את דעתי על לוחמות. יש גיבורות אמיתיות"

בעקבות הציוץ של יאיר גולן נגד השר בצלאל סמוטריץ' שאמר שיחנך את הבת שלו לא להתגייס לצבא, התקיים בתכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים דיון סוער על שילוב נשים במערך הלוחם. חברי הפאנל הציגו עמדות חלוקות, החל מהתנגדות מקצועית ועד לשינוי תפיסה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

יאיר אנסבכר שיתף כי מבחינתו זה דיון מורכב: "השתתפתי בוועדה שהצבא עשה בתור מומחה לכוחות מיוחדים לשילוב נשים בכוחות המיוחדים והקומנדו של צה"ל והתנגדתי לזה... יש בעיה פיזיולוגית, זה לא מתאים, כמו שיש ספורט לנשים וספורט לגברים... מצד שני, יש לי בת דודה שהתגייסה לפלוגה דתית של תצפיתניות קרביות... אנחנו צריכים לוחמים וגם לוחמות אם זה המצב."

יוסי סרגובסקי התייחס לרמה המקצועית של חיילים ביחידות מעורבות: "הרעיון של שילוב נשים ביחידות לוחמות זה רעיון לא טוב. רעיון גרוע... אם נשאל לוחמים בשטח... כשמגיעות לוחמות בשורה התחתונה, ככה אני שמעתי לפחות מהאנשים בשטח - הרמה יורדת. רמת הלחימה, לוחמת הקצה של חי"רניק ממוצע... זה לא אותה רמה של לוחמת."

אבי וידרמן הציג שינוי שעבר בעקבות השבעה באוקטובר: "נשים דתיות צעירות בוחרות ללכת במקום שירות לאומי היום, יותר ויותר במספרים הולכים וגדלים לצבא, בעיני זה מגמה מבורכת וטובה... אני עד השביעי באוקטובר חייב לומר שהתנגדתי לשילוב נשים במערך הלוחם... מה שאני ראיתי מאז השביעי באוקטובר גרם לי לשנות את דעתי. ראיתי את התרומה המכרעת שלהן גם בשדה הקרב... לא הייתי מוותר על זה בשום פנים ואופן. יש לנו את רב סרן אור בן יהודה, גיבורת השביעי לאוקטובר, גיבורה אמיתית."

אריה יואלי הזכיר שמבחינת הרבנות הראשית, לנשים אסור להתגייס בכלל: "אני חושב שבכלל סמוטריץ' לא דיבר על לוחמות... הוא דיבר על חיילות. הרבנות אומרת לא להתגייס לבנות".

נתנאל איזק הוסיף: "אני יכול להגיד לך, הבת שלי בגיל 18 מתגייסת, המון חברות שלה מתגייסות גם... הן אומרות משפט שלא שמעתי בעבר: 'אם אנחנו יודעות שאנחנו תורמות יותר בצבא, אנחנו נלך דווקא לתפקידי מעטפת של לחימה כדי לתרום'."