הרצוג עוקץ את נתניהו בטקס בבה"ד 1: "מנהיגות פירושה אחריות"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם היום (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1. במהלך הנאום שלח הנשיא ביקורת מרומזת כלפי ראש הממשלה נתניהו ואמר: "זכרו תמיד שההנהגה אינה רק זכות, מנהיגות פירושה - אחריות. אחריות בניווט אל העתיד, והפקת לקחים מן העבר, תוך תחקיר אחראי, ממלכתי ושקוף, כדי ללמוד מטעויות, ולגזור מסקנות".

הנשיא הרצוג בטקס סיום קורס קצינים צילום: דוברות בית הנשיא

הנשיא הוסיף וציטט את מילותיו של גדעון בן יואש מספר שופטים "ממני תראו וכן תעשו" המופיעים בבסיס בה"ד 1, וטען: "אין זו קלישאה, זו תמצית המנהיגות שאנו מצפים לה מעצמנו, זו הציפייה שלנו מכם כאומה. ואני בטוח, שתעמדו במשימה. קצינים לא נולדים בחלל ריק, כל קצין וקצינה העומדים כאן הם עולם ומלואו, סיפור מיוחד. ולסיפורים הללו יש בית ולסיפורים הללו יש מקור ומשפחה, וסביבה תומכת, היום הזה שייך גם לכן המשפחות, התומכות, ומתמסרות למשימה גם הן. הרוח השורה כאן של אהבת הארץ, של מסירות, היא הרוח שנושבת בבתים שלכם. בשם מדינת ישראל כולה אני מבקש להודות לכם".

דבריו המלאים של נשיא המדינה בטקס סיום קורס קצינים בבה״ד 1

אני מוקיר את הזכות, לעמוד כאן ברחבת המסדרים, מול שורות של לוחמים במדי צבא ההגנה לישראל, ולדבר על היסטוריה חיה בת שלושת אלפים שנה - מבלי שהדבר יישמע כסמל ריק מתוכן.

שכן הסיפור לא מתחיל עם תחילת הכשרתכם, לפני כמה חודשים, וגם לא ביום גיוסכם לצה"ל, הוא מתחיל במילים הניצבות מעל הרחבה עליה אתם עומדים. מילים בנות יותר משלושת אלפי שנים שהוקראו כאן לפני כמה רגעים. מילותיו של גדעון בן יואש, המנהיג החמישי של ישראל בתקופת השופטים - "ממני תראו וכן תעשו". ארבע מילים שלוכדות את תמצית המנהיגות העברית - פיקוד מלפנים ומנהיגות הנבנית מתוך דוגמה אישית. ארבע מילים פשוטות ועוצמתיות כאחד, ששרדו בתודעתנו אלפי שנים. אך יש סוד נוסף לעצמתן של המילים. והסוד הזה טמון לא רק במנהיגים, אלא גם, במונהגים. שכן מנהיגות אינה רק אומץ ומקום בראש, מנהיגות היא היכולת לחבר אנשים שונים אל יעד משותף.

גדעון שהושיע את ישראל מיד מדין, לא הוביל לקרב אנשים דומים. הוא היה צריך ללכד למלחמה, לוחמים מכל הארץ, המפוזרים בשבטים שונים. במעשיו שהפכו למילותיו, הוא לא רק נטע בהם אומץ וכח, הוא גם הצליח להזכיר לאנשיו את הסיפור הגדול אליו הם שייכים. כשקמה מדינת ישראל, עקרון המנהיגות העתיק הזה קיבל משנה תוקף - הוא עמד לנגד עיניהם של מפקדי הפלמ"ח והמחתרות, הוא עמד לנגד עיניהם של מפקדי צה"ל הראשונים. המנהיג צועד בראש, ורק כשהוא מהווה דוגמא ומופת, הוא מצליח ללכד את פקודיו השונים.

קהל נכבד, באוגוסט 1951, בדבריו בקונגרס הציוני, אמר ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן-גוריון: ״אינני יודע אם אי פעם או אי שם נתגלתה אחדות ואחווה ומסירות יהודית נאמנה יותר מזו שפעמה בקרב קיבוץ הגלויות היחיד במינו שנקרא צבא ההגנה לישראל״. כמעט שבעים-וחמש שנים חלפו, מאז נאמרו הדברים והם עדיין שרירים וקיימים, הגיוון בעם אינו חלילה בעיה עליה אנו מתגברים, כבר אלפי שנים שהגיוון הזה הוא חלק מהדנ"א שלנו, והוא מקור לחוסן לאומי עליו אנו נשענים.

צוערות וצוערים יקרים - על רחבת המסדרים היום, אתם מקבלים דרגות, ומילותיו של גדעון מקבלות שמות ופנים. והשמות והפנים שלכם, הן פניה של ישראל שאנו אוהבים, פניה של ישראל שבה אנו כל כך גאים. על רחבת המסדרים הזו שלפנינו ניצבים ישראלים מכל הסוגים, עומדים גברים, ועומדות גם נשים, קצינות ולוחמות.

על רחבת החג, עומדים קציני קבע, ולצידם כאלו שחזרו לקבע אחרי מילואים, והופכים לקצינים כשהם בעלי משפחה וילדים. ניצבים כאן ילידי הארץ ועולים חדשים, יהודים, דרוזים וגם בדואים עומדים כאחד, באחוות לוחמים. נאחל לאחינו המוסלמים הנמצאים כאן ברכת רמאדן כרים! אין זה מפתיע כמובן, אבל לעולם זה לא יפסיק להיות מרגש, לראות את הפסיפס הישראלי המגוון והמורכב כל-כך, עומד כאיש אחד בלב אחד, מוכן לפקד ולהנהיג, להוביל את חיילי צה"ל במקומות השונים.

עוד מימי גדעון, דרך עידן בן גוריון, הפסיפס הזה אינו רק מקור לגאוותנו, הפסיפס הזה מהווה את אחת מאבני היסוד של ביטחוננו. כל אחד מכם הוא עולם, לכל משפחה ממנה באתם יש סיפור, אבל אתם מוכיחים לכולנו שהסיפור שלנו יחד גדול יותר, חזק יותר ושלם יותר.

ברחבה שלפנינו עומדים חילונים ודתיים, ולצידם עומדים גם צוערים חרדים. ואתם צוערים יקרים - ההוכחה שלמרות האתגר החיבור הוא אפשרי. וזה כל כך שונה מהמראות שראינו בבני ברק בתחילת השבוע, שהם ניסיונות לפגוע במנהיגות האמיצה שאתם כבר מגלים! כל הכבוד לכם! אתם קרן האור שתהפוך לאלומה גדולה, ותקוותי היא שבעקבותיכם יבואו רבים. מכם יראו וכן יעשו. ומכאן תצא הבשורה לחברה הישראלית כולה.

ולכם הצוערים והצוערות- כולכם - אני אומר- כשאתם צועדים בראש, זכרו תמיד להביט לאחור, גם לדורות שקדמו לכם, וגם אל פקודיכם השונים, וראו שיש מקום, לכל הגוונים.

צוערות וצוערים יקרים, בבוקר שבעה באוקטובר, רבים מכם הבינו מיד את המתרחש, וקפצו ביוזמתם אל הקרבות הקשים בעוטף. במהלך הקרבות, נפצע קשה אחד המפקדים, סגן הדר אבנעים. הדר נלחם על חייו, ועבר תהליך שיקום של חודשים ארוכים, כשביקרתי אותו בבית החולים, שמעתי ממנו על בקשתו ומטרתו האחת – לשוב ללחימה כמפקד בצה"ל. הדר נלחם, לא וויתר, ועל רחבת המסדרים היום, עומד כעת לפנינו, סגן הדר אבנעים, שמוסמך כקצין שריון. הנחישות שלך הדר, והיכולת לקום ולצמוח בכל הכח, מהווים השראה ומופת עבור כולנו. אני מצדיע לך!

מכובדיי, ברגעים הללו, לא נשכח, שהרחבה שלפנינו אינה שלמה. רבים מהצוערים כאן לקחו חלק בלחימה בעזה במהלך ההכשרה. בחודש ספטמבר האחרון במהלך פעילות ברפיח, איבדנו ארבעה מטובי בנינו, רס"ן אומרי-חי בן משה מפקד הפלוגה שהלך בראש, סרן ערן שלם, סגן רון אריאלי וסגן איתן אבנר בן יצחק זכרם לברכה. ארבעתם היו אמורים לעמוד כאן איתנו, הרחבה אינה שלמה בלעדיהם, אבל רוחם שורה כאן בקרב חבריהם, אתם - הצוערים שהמשכתם למרות האבדן, וידעתם קרבות, אבדות ונצחונות. הרוח הזו היא שתוביל אתכם ואותנו קדימה, למול כל המכשולים. באותו אירוע, נפצע צוער נוסף, עמית בן שושן.

עמית נמצא כעת בשלבי שיקום מתקדמים, כששוחחתי עם עמית, הרגשתי את רוח הגבורה הזו, המפעמת בו בתהליך השיקום, כמו גם בכל פצועי צה"ל הרבים, אותם כולנו מבקשים לחבק ולחזק. עמית, גם אתה דוגמא ומופת לכולנו, ואנו מאחלים לך ולכל הפצועות והפצועים, רפואה שלמה והחלמה מהירה.

צוערים יקרים - כבר כעת בגיל צעיר כל כך זכיתם לקחת חלק בתקופה היסטורית של עמנו. את ההכשרה שלכם התחלתם כשמדינת ישראל כולה המתינה בציפייה לשובם של חטופינו משבי החמאס, והנה כיום, אנו במקום אחר לחלוטין. כמה מרגש לומר את המילים הבאות- בעזה אין יותר אף חטוף ישראלי.

ולכם, יש חלק חשוב בכך. אתם מצטרפים היום לקבוצה איכותית שהעולם כולו נושא את עיניו אליה - מפקדים בצבא ההגנה לישראל. אני מבקש לפנות אליך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ולברך אותך, ואת כל צה"ל ומפקדיו, בסדיר, בקבע ובמילואים. העולם כולו מביט בכם בהשתאות, ומתקשה לעקוב אחר ההישגים המדהימים. עם ישראל סומך עליך ועל כל צה"ל, בכל החילות, ביבשה, בים ובאויר, ויודע שתדעו לעמוד מול כל אתגר, רחוק וקרוב. בשם כל מדינת ישראל, אני אומר לכם – תודה.

צוערות וצוערים, אולי קשה לכם לדמיין זאת כרגע, אבל על רחבת המסדרים היום, עומדים גם מנהיגי העתיד של מדינת ישראל. זכרו תמיד שההנהגה אינה רק זכות, מנהיגות פירושה - אחריות. אחריות בניווט אל העתיד, והפקת לקחים מן העבר, תוך תחקיר אחראי, ממלכתי ושקוף, כדי ללמוד מטעויות, ולגזור מסקנות. "ממני תראו וכן תעשו", אין זו קלישאה, זו תמצית המנהיגות שאנו מצפים לה מעצמנו, זו הציפיה שלנו מכם כאומה. ואני בטוח, שתעמדו במשימה. קצינים לא נולדים בחלל ריק, כל קצין וקצינה העומדים כאן הם עולם ומלואו, סיפור מיוחד. ולסיפורים הללו יש בית ולסיפורים הללו יש מקור ומשפחה, וסביבה תומכת, היום הזה שייך גם לכן המשפחות, התומכות, ומתמסרות למשימה גם הן. הרוח השורה כאן של אהבת הארץ, של מסירות, היא הרוח שנושבת בבתים שלכם. בשם מדינת ישראל כולה אני מבקש להודות לכם. עם ישראל כולו זוכה מפירותיכם.

אני מבקש להודות גם לסגל הקורס – יש לכם במה להתגאות. ואתם, צוערות וצוערים יקרים, מסיימי קורס הקצינים, כנשיא מדינת ישראל אני מבקש לומר לכם, לכולכם - אנחנו גאים בכם. תודה על כל אחד ואחת מכם. מכם יראו וכן יעשו.