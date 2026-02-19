המלך צ'ארלס על מעצר אחיו אנדרו: "החוק חייב לעשות את שלו"

המלך צ'ארלס השלישי התייחס למעצר אחיו בפרשת אפשטיין והדגיש כי ההליך יתברר בידי הרשויות וכי החוק חייב לעשות את שלו

המלך צ'ארלס השלישי התייחס היום (חמישי) למעצרו של אחיו, אנדרו מאונטבטן-וינדזור, שנעצר בחשד להתנהגות בלתי הולמת בתפקיד ציבורי במסגרת בדיקת טענות שעלו במסמכים הקשורים לג'פרי אפשטיין. המלך הדגיש כי ההליך יתברר בידי רשויות האכיפה ובהתאם לחוק.

בהצהרה שפורסמה מטעמו אמר: "למדתי בדאגה עמוקה על החדשות על אנדרו מאונטבאטן-וינדזור ועל החשד להתנהגות בלתי הולמת בתפקיד ציבורי". עוד הוסיף כי "כעת יבוא תהליך מלא, הוגן ותקין שבאמצעותו תיחקר נושא זה באופן הולם ועל ידי הרשויות המתאימות," וציין כי כפי שאמר בעבר, "יש להם את תמיכתנו המלאה ואת שיתוף הפעולה שלנו".

בהמשך הדגיש המלך כי "החוק חייב לעשות את שלו" והבהיר שכל עוד ההליך נמשך, "לא יהיה זה נכון מצידי להגיב עוד בנושא זה." לצד זאת ציין כי "בינתיים, משפחתי ואני נמשיך בחובתנו ובשירותנו לכולכם".

מעצרו של מאונטבטן-וינדזור מגיע על רקע חקירות והערכות שביצעו כמה גופי אכיפה בנוגע לטענות שונות הקשורות לאפשטיין, ובהן חשדות לשיתוף מידע רגיש בתקופה שבה שימש שליח סחר של בריטניה, לצד טענות נוספות שעלו לאורך השנים ואותן הוא מכחיש