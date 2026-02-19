דיווח: גולן פתח את ההסכם עם מרצ. פחות שריונים ודחיקה ברשימה

לפי הדיווח של אילי זילברברג בישראל היום, נפתר המשבר בין מפלגות מרצ והעבודה. לפי ההסכם החדש, מרצ תקבל את מקומות 6, 8 ו-14 ברשימה המאוחדת. זאת, בניגוד להסכמים המקוריים שדיברו על שריון ארבעה מקומות ריאליים למרצ: מקומות 4,7,12,16.

הדיווח מגיע על רקע הצטרפותם של כמה ממובילי המחאות נגד הממשלה למפלגת 'הדמוקרטים', דבר שגרם ליו"ר המפלגה יאיר גולן לרצות להכניס עוד אנשים משלו לרשימת המפלגה, ועל דיווחים כי ייתכן שיפרק את ההסכמים עם מרצ.

כזכור, מפלגות העבודה ומרצ התמזגו בשנת 2024 ויצרו רשימה משותפת שנקראת 'הדמוקרטים'.