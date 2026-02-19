בג"צ הוציא צו על תנאי נגד לוין: למה אתה לא ממנה שופטים

הצו דורש מהשר להסביר מדוע הוא אינו פועל בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כאשר הדבר נדרש לשם מימוש סמכויותיו.

במוקד החלטת השופטים עומדת שורה של תפקידים במערכת המשפט הממתינים לאיוש. הצו דורש משר המשפטים להתייצב וליתן טעם מדוע אינו נוקט בצעדים הדרושים למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט ברחבי הארץ.



כמו כן, השר נדרש לנמק מדוע אינו מקדם את מינויים של שופטים עמיתים ורשמים לערכאות השונות , וכן את אי-מינויים של שופטים או שופטים בדימוס לתפקידים בוועדות שחרורים.

על מנת להמשיך בבירור העתירה, קבעו השופטים לוח זמנים ברור. על שר המשפטים להגיש לבית המשפט תצהיר תשובה לצו עד ליום ראשון, 15 במרץ 2026. ליתר הצדדים המעורבים בתיק ניתן זמן עד ליום ראשון, 22 במרץ 2026, כדי להגיש את עיקרי הטיעון שלהם. התיק צפוי להיקבע לדיון בהתנגדות למתן הצו במהלך המחצית הראשונה של חודש אפריל 2026