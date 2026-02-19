פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת תרומה

אביה פוגשת את משה רבנו על התרומה

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת תרומה - על הערך של לתרום

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע שלי – פרשת תורמה

תוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

השבת פרשת תרומה, אביה פוגשת את משה רבנו, היא רוצה לתרום דברים ישנים לנזקקים, מה שמזכיר את ההתגייסות של עם ישראל לבניין המשכן.

שחקנים: אביה הרנוי; אפי זרסקי;

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.