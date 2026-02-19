ראשי המועצות ביו"ש פתחו במחאה: "לא ננוח עד שיהיה פתרון"

לאחר חודשים של פניות לגורמי הביטחון והדרג המדיני, התכנסו ראשי מועצות בשומרון למחאה נגד תופעת העומסים כתוצאה מכניסה לא מבוקרת של ערביי ישראל לשטחי A: "לא ננוח עד שיהיה פתרון אמיתי בשטח"

תושבי השומרון בציר כביש 55, יחד עם ראשי רשויות באזור, הקימו מאהל מחאה בצומת הכניסה לקלקיליה במחאה על עומסי התנועה החריגים במעברים, הפוגעים קשות בשגרת החיים ובביטחון התושבים.

את המאבק מוביל ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ יחד עם ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק וראש מועצת עמנואל הרב אליהו גפני אליהם הצטרפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מוא״ז בנימין וראש מועצת יש״ע ישראל גנץ ובשיתוף תנועת אם תרצו.

ראש מועצת קרני שומרון: " מציאות בלתי נסבלת עבור התושבים"

הגורם המרכזי לעומסי התנועה הכבדים הוא תנועת כלי רכב אזרחיים בהיקפים חריגים, במיוחד בסופי שבוע ובמהלך חודש הרמדאן, בניגוד לנהלים הקיימים ולצו האלוף. תנועה זו יוצרת עיכובים ממושכים, עומסים חריגים בצירים הסמוכים ואף פוגעת ביכולת התנועה של רכבי חירום.

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ שיזם את מאהל המחאה, אמר כי “פעלנו בחודשים האחרונים מול כלל הגורמים; צה”ל, המשטרה והדרג המדיני, תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון בשטח. עם זאת, ברור כי נדרש פתרון ברמה רחבה יותר. מדובר במציאות בלתי נסבלת עבור התושבים”.

יוסי דגן: "זה קורה בגלל הכנסת ערבים ישראלים לרש"פ"

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון: "זה מאבק משותף של כל ראשי הרשויות והתושבים שנחנקים יום יום בעומסי התנועה. המציאות שבה אנשים עומדים שעות בפקקים ופינוי חירום עלול להתעכב היא מציאות מסוכנת ובלתי מתקבלת על הדעת".

ראשי הרשויות | צילום: ללא קרדיט

"הפקקים הללו נגרמים בשל הכנסת ערבים ישראלים בניגוד לחוק לרשות הפלסטינית, בכדי לחזק את הכלכלה של הרשות הפלסטינית בצורה תמוהה ומוזרה, וזה גורם לפקקים וסיכון חיים. אנחנו נמשיך במאבק עד שיוחזר הסדר למעברים, ייפתחו הנתיבים הנדרשים ויינתן פתרון אמיתי שיאפשר חיים בטוחים ושגרה נורמלית".

הרב אליהו גפני, ראש מועצת עמנואל: "אני מחזק את ידי שכני ראש מועצת קרני שומרון במאבקו הנחוש. מאמין שיחד עם חבריי ראשי רשויות האזור, נצלח את האתגר לטובת התפתחות ההתישבות בשומרון".

מתניה ג'רפי מנכ״ל תנועת אם תרצו: ״אנו קוראים למערכת הביטחון ולדרג המדיני לוודא שתנאי התושבים בשומרון יהיו שווים לאלו של כל שאר תושבי ישראל.״