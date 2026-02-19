מפלגת המילואימניקים באולטימטום לשר הביטחון

לאחר הסערה שעוררה הפוסט של שרה העצני-כהן, יועז הנדל ומפלגתו משגרים מכתב חריף לדרג המדיני והביטחוני: "עצרו לאלתר את הפגיעה בזכויות הלוחמים; ימי העיבוד הם חלק מהכשירות המבצעית"

המחאה ברשתות נגד הקיצוץ בימי העיבוד וההתארגנות למילואימניקים מקבלת גיבוי פוליטי: מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל שיגרה היום (חמישי) מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר ולראש אכ"א דדו בר כליפא, בדרישה לעצור לאלתר את המהלך המקצץ בימי ההתאוששות של הלוחמים.

המכתב צילום: מפלגת המילואימניקים

במפלגה מזהירים כי אם ההחלטה לא תיבלם עבור המשרתים בסבב הנוכחי, הם ישקלו צעדים משפטיים.

"שינוי תנאים תוך כדי תנועה"

פניית המפלגה מגיעה לאחר הפוסט הוויראלי של שרה העצני-כהן, שחשפה כיצד קוצרו ימי ההתארגנות של בעלה ולוחמים נוספים בעודם בשירות פעיל בעזה. במכתב הרשמי מודגש כי אין שום סבירות להחיל שינוי רטרואקטיבי על לוחמים שכבר קיבלו צווים והתייצבו לשירות.

"מדינה אינה משנה את תנאיה לאחר שאזרחיה כבר התייצבו לקריאה", נכתב בפנייה, תוך הדגשה כי ימי העיבוד נועדו למנוע תופעות מאוחרות של פוסט-טראומה ולאפשר "נחיתה רכה" באזרחות לאחר חודשים בחזית.

"ימי העיבוד וההתארגנות הם מנגנון חיוני למניעת שחיקה ופוסט-טראומה, לשיקום התא המשפחתי ולשמירה על התייצבות גבוהה למילואים", נכתב.

במפלגת המילואימניקים מציבים שלוש דרישות מרכזיות לדרג הביטחוני: ביטול כל קיצוץ או שינוי רטרואקטיבי בצווים קיימים. הכרה רשמית בימי העיבוד וההתארגנות כחלק בלתי נפרד מהכשירות המבצעית של מערך המילואים. קיום דיון דחוף עם נציגי המילואימניקים לפני קבלת החלטות המשפיעות על זכויותיהם.

פגיעה באמון וביכולת המבצעית

המכתב מציין כי הקיצוץ אינו רק פגיעה בתנאי השירות, אלא פגיעה ישירה באמון שבין המדינה למשרתיה וביכולת של צה"ל לתפקד לאורך זמן. "מי שהציל את ישראל ב-7 באוקטובר וממשיך להגן עליה מאז – אינו יכול להפוך למשתנה תקציבי", סיכמו במפלגה.

צעד זה מצטרף לנתונים הקשים שהוצגו השבוע בוועדת החוץ והביטחון, לפיהם השחיקה המתמשכת והפגיעה בזכויות מובילות למצוקה נפשית ומשפחתית עמוקה בקרב עשרות אחוזים מהמשרתים.