"מנסור עבאס הוא מבצע השפעה": צפו בקטע מ'כיפות ברזל'

החשיפה של מנסור עבאס על רצונם של הקטארים שייכנס לממשלת נתניהו הובילה לדיון סוער בפאנל כיפות ברזל. האם הוא מבצע השפעה של האחים המוסלמים או מנהיג אמיץ. ומי באמת מנע את המהלך? צפו

בתכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, דנו חברי הפאנל בטענותיו האחרונות של יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, לפיהן גורמים בקטאר דחקו בו להצטרף לממשלת נתניהו לפני הקמת ממשלת בנט-לפיד.

במהלך הדיון עלו שאלות בנוגע לאינטרסים הקטאריים, תפקידו של בצלאל סמוטריץ' במניעת המהלך והסכנות הטמונות בהשפעה זרה.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בפאנל השבוע השתתפו עורך סרוגים אריה יואלי, כתב כיכר השבת יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וד"ר יאיר אנסבכר.

אבי וידרמן טען כי הידיעה פחות מרעישה מכפי שנדמה: "מדובר במדינה שב-2018 מדינות ערב ניסו לבודד אותה, ומי שהוציא אותה מהבידוד זה נתניהו. אם זה לא גורם לרעידת אדמה, אז מנסור עבאס יגרום לרעידת אדמה? בחייאת. בוא, זה כבר השוליים והספיח של הפרשה הזאת."

אריה יואלי שיבח את יו"ר הציונות הדתית: "צריך להגיד מילה טובה לבצלאל סמוטריץ' שהציל את הימין והמדינה מכניסה של עבאס לממשלה. קטאר יש לה אינטרס שפה תהיה ממשלת שמאל, אנחנו לא צריכים לשרת את זה."

יאיר אנסבכר הזהיר בחריפות מפני ההשפעה הקטארית וה"פנים היפות" שמציג עבאס: "מנסור עבאס הוא חלק ממבצעי תודעה. האחים המוסלמים וקטאר נלחמים בישראל באמצעות 'עוצמה רכה'. מה שקטאר עושה פה במשרד ראש הממשלה זה מהלך צבאי שאיראן הייתה רוצה לעשות, אבל הקטארים עוקפים אותם בסיבוב. זה אירוע של הונאה, סכנה גדולה".



יוסי סרגובסקי השווה את המהלך של עבאס לזה שהרב לייבל מוביל בנושא הגיוס: "לי מנסור עבאס מרגיש כמו החרדי הזה שמנסה להביא איזושהי בשורה... סוג של הרב לייבל של החרדים... הוא מנסה להביא איזושהי בשורה, אני לא יודע כמה אני מאמין לו".