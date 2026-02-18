המלחמה הפנימית ברצועה מחריפה: כוח "ראדע" של חמאס טוען כי סיכל פעולת חבלה של מיליציית אבו שבאב הנתמכת על ידי ישראל מפקד המיליציה היעד שלנו השמדת מערך הרקטות ואיסוף הנשק בעזה

בעוד הלחימה מול צה"ל נמשכת, בחמאס מדווחים על "עליית מדרגה" במאבק מול כוחות פלסטיניים מקומיים המשתפים פעולה עם ישראל. כוח "ראדע" (הכוח המרתיע), השייך למנגנוני הביטחון של חמאס, הודיע היום (ד') כי מספר פלסטינים המוגדרים כ"סוכנים של ישראל" הסגירו את עצמם לידי הארגון במהלך היממה האחרונה.

דרמה בשטח: חיל האוויר התערב ומנע מעצר

לפי הודעת חמאס, במהלך השבת האחרונה סוכל ניסיון של אותם "סוכנים" לבצע פעולת חבלה נגד מתקני הארגון. בתיאור האירוע נמסר כי פעילי חמאס הצליחו לאתר את חברי החולייה ולכתר אותם במבנה, אולם ברגע האחרון התערב חיל האוויר הישראלי בתקיפות מהאוויר, מה שאפשר לפעילים להימלט מהמצור ולסגת לשטח שבשליטה ישראלית.

בכוח "ראדע" שיגרו איום ישיר לעבר המיליציות הפועלות בשיתוף צה"ל: "נמשיך לרדוף בכל מחיר את פעילי המיליציות הפועלות בחסות הכיבוש".

היעד של "אבו-שבאב": פירוק חמאס מנשקו

מנגד, הכוחות הפועלים בשטח נגד חמאס מציגים תמונה של נחישות. רסאן א־דהייני, העומד בראש מיליציית "אבו־שבאב" הזוכה לתמיכה ישראלית, התבטא לאחרונה בגלוי על מטרות המיליציה.

לדבריו, פעיליו פועלים בתוך הרצועה במספר מטרות: נטרול מנהרות: איתור והריסה של תוואי תת-קרקעי של חמאס; השמדת ייצור: פגיעה במחרטות ובמתקני ייצור הרקטות והתחמושת; איסוף נשק: פירוק שיטתי של הרצועה מכלי נשק בלתי חוקיים שבידי ארגוני הטרור.

נראה כי המאבק על השליטה ב"יום שאחרי" ובשטחים בהם חמאס איבד אחיזה מבצעית, הופך לעימות חזיתי ומדמם בין נאמני חמאס לבין כוחות מקומיים המבקשים לשנות את פני הרצועה בסיוע ישראלי.