מ"אין ידידים" לשליטה: הוויכוח ב"אהבה חדשה" מדליק נורה אדומה

האם יש דבר ידידות אפלטונית והאם כל שיחה בין גבר לאישה (כשהם נשואים בעצמם לאחרים) עלולה להפוך חס וחלילה לרומן מזדמן? זה מה שטוען שם מ"אהבה חדשה", כשהוא מנסה להסביר לגבי למה הוא לא רוצה שיהיו לה ידידים גברים. הוא הוסיף ואמר שגם ידיד גיי לא יכול לבוא בחשבון. האם לא מדובר בקנאה מוגזמת מדי?

האם אין דבר כזה ידידות בין גברים לנשים? זוהי מהות הוויכוח בין גבי לשם ב"אהבה חדשה". גבי טוענת שכן, וגם מספרת שיש לה הרבה ידידים גברים שאין בינה לבינם שום דבר רומנטי ואילו שם טוען כי אין דבר כזה, ו"בטח לבחורה יפה כמוך".

כשגבי ניסתה להבין עד כמה הוא רציני בעניין, הוא גם הבהיר לה שמבחינתו לא יכול להיות לה גם ידיד שהוא הומו. ומהצד השני של המתרס גם ליה נגה מצדדת בשם, וטוענת כי היא לא מאמינה שיש נשים שיכולות להיות ידידות של גברים. בשיחה איתה ועם דביר היא מבהירה "אני לא הייתי נכנסת לזוגיות עם מישהו שיש לו ידידה".

בחברה המעורבת שבה אנו חיים, גם חרדים ודתיים עובדים יחד - גברים ונשים. האם זה הגיוני שלא יתפתחו ביניהם קשרי חברות במקום העבודה? מהי בכלל ההגדרה של ידיד או ידידה? אולי הסכנה הגדולה באמירות של ליה ושם הן שזה מתחיל ב"אין ידידים" ו"אין ידידות" ואחר כך עובר ל- "אסור לך לדבר עם גבר או אישה".

הקנאה המוגזמת עלולה לחצות קווים אדומים ולהפוך לאלימה. זו בעיניי הבעיה המרכזית באמירה "אני לא מאמין בידידים". הרי גם שיחה תמימה עם אדם מהמין השני במקום העבודה או סתם בתור לסופר עלולה להיתפס מהצד כבעייתית עבור בן או בת הזוג.

גבי סיפרה כי לקח לה זמן להתגבר על האקס האחרון שלה, שטען בפרידה ממנה כי היא אינה "צנועה מספיק". כנראה שיש לה בעיה והיא נמשכת לגברים שמרנים ממנה. אבל הם ממש לא עושים לה טוב. כמו שליה אמרה "לא הייתי נכנסת לזוגיות עם מישהו כזה", כנראה שגם גבי צריכה לחשוב טוב טוב מה היא תעשה בנוגע לשם. האם יש מצב שהוא ישתנה? כנראה שלא, וזה דגל אדום עבורה.