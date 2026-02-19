איש הנדל"ן הסרוג שנרצח יונצח ברחוב ברחובות

עיריית רחובות אישרה את החלטת ועדת השמות להנצחתם של תושבי העיר בהם, איש העסקים הסרוג אלדד פרי שנרצח בשנת 2021 בעקבות הקשיים הכלכליים אליהם נקלע

עיריית רחובות אישרה את הנצחתו של להנציח את איש הנדל"ן אלדד פרי ז"ל. אמש (רביעי) אישרה מועצת העיר את החלטת ועדת השמות להנצחת איש העסקים ותושב העיר, אלדד פרי.

אירוע הרצח

איש העסקים ונדל"ן אלדד פרי ז"ל נרצח בשנת 2021 על ידי יהודה קידר זאת בעקבות החובות הכספיים אליהם נקלע בפרויקטים ששיווק.

הרצח אירע בעת שיצא מתפילה מבית הכנסת ואז הגיע קידר עם האופנוע, ירה בו למוות ונמלט והמקום. ביולי 2025 נגזר דינו של קידר שהורשע ברצח -מאסר עולם ותשלום פיצויים למשפחה.

כאמור אמש אושרה ההחלטה בישיבת המועצה כאשר אחת מחברות המועצה הביעה את הסתייגותה להנצחתו. יש לציין כי גם בוועדת השמות היו שני מתנגדים בהם חברת מועצה נוספת.

טרם הוחלט איך והיכן תתבצע ההנצחה.