אחיו של המלך, הנסיך אנדרו, נעצר בשל מעורבותו בפרשת אפשטיין

אחיו של המלך, הנסיך אנדרו, נעצר במסגרת חקירה בחשד להתנהלות פסולה בתפקיד ציבורי על רקע טענות שנקשרו לשמו במסמכי ג’פרי אפשטיין, איש העסקים האמריקני שהורשע בעבירות מין וניהל רשת ניצול קטינות

אחיו של המלך, הנסיך אנדרו, נעצר היום (חמישי) במסגרת חקירה המתנהלת בחשד להתנהלות פסולה בתפקיד ציבורי, זאת על רקע טענות שעלו במסמכי ג’פרי אפשטיין בנוגע למעורבותו בפרשה. בין היתר נבחנות האשמות שלפיהן שיתף מידע רגיש עם העבריין המורשע בפדופיליה בעת שכיהן כשליח סחר של בריטניה.

במקביל למעצר, נצפו שישה כלי רכב משטרתיים לא מסומנים וכשמונה שוטרים בלבוש אזרחי מגיעים לחוות ווד פארם שבאחוזת סנדרינגהאם זמן קצר לאחר השעה 08:00, כאשר אחד מהם נשא מחשב נייד משטרתי. בנוסף אושר כי מתבצע חיפוש גם בנכס נוסף בברקשייר.

בהודעת המשטרה נמסר כי גבר בשנות ה־60 לחייו מנורפוק נעצר במסגרת החקירה וכי הוא נותר בשלב זה במעצר משטרתי. עוד הודגש כי שמו של העצור לא פורסם תחילה בהתאם להנחיות הארציות וכי מדובר בתיק פעיל, ולכן יש לנקוט זהירות בפרסום פרטים העלולים להוות ביזיון בית המשפט





שמו של הנסיך לשעבר אנדרו עלה שוב ושוב במסמכים הקשורים לג’פרי אפשטיין, אשר חלקים מהם נחשפים בהדרגה בחודשים האחרונים. באחד הדיווחים האחרונים פורסמו גם תצלומים שבהם נראה הנסיך כשהוא מתכופף לעבר צעירה שזהותה טושטשה.

בסוכנויות הידיעות צוין כי המשטרה הבריטית עדכנה מוקדם יותר החודש שהיא בוחנת טענות שנכללו במסמכים, ולפיהן מאונטבטן־וינדזור העביר לכאורה מידע ממשלתי רגיש לאפשטיין.