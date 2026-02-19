זה כבר היה אכזרי: משימת מכות החשמל שטלטלה את המירוץ

דו-קרב אבירים, משימת נשיפה שהפילה יתרונות וקרב חשמלי כמעט בלתי אפשרי: הפרק השני במקטע הקרואטי של המירוץ למיליון חשף סדקים אצל המובילים והבהיר - העונה הזו תוכרע באופי, אסטרטגיה וחוסן נפשי

הפרק השני במקטע הקרואטי של המירוץ למיליון לא היה עוד פרק מעבר. הוא סימן נקודת מפנה. אחרי פתיחת עונה חריגה עם 14 זוגות שחולקו לשתי קבוצות, מונטנגרו וקרואטיה, ואיחוד מחודש, נדמה שהמשחק מתחיל להתבהר: זו עונה של אסטרטגיה, אופי ובעיקר - חוסן נפשי.

כשבוחרים יריב - בוחרים גורל

המשימה הראשונה, דו-קרב אבירים בדוברובניק, בהשראת מחקי הכס שצולמה שם. אבל מהר מאוד התברר שמדובר במהלך שמערער את כל הסדר. הזוגות נדרשו לבחור מול מי יתמודדו - וכולם רצו להתמודד מול "החלשים".

התוצאה? הזוגות החזקים נשארו לסוף, לא כי היו איטיים - אלא כי לא בחרו בהם.

בתוך המתח הזה בלט רגע אחד אחר: מאי ואיתי (הטורקיז) בחרו לוותר לספיריות מתוך חשש שלא יבחרו בהן בכלל. בעולם של תחרות אגרסיבית, זה היה רגע של אנושיות. לא רק משחק, גם לב.

בסיום הסבב, מי שנותרו אחרונים היו אור ועדי, שלומי ובן זוגו, ואמונה ונריה - האחים זינגבוים (התכלת), שנאלצו להמתין 15 דקות, כי הפסידו בדו קרב האחרון . עיכוב קטן על הנייר, משמעותי מאוד בפועל.

האחים זינגבוים מחכים לאחר ההפסד בדו קרב. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

סעודה למלך: משימה קטנה, השלכות גדולות

המשימה הבאה נשמעה כמעט חגיגית - להעביר סעודה למלך ולהדליק כתובת באמצעות אבקה מיוחדת בפה. בפועל, זו הייתה מלכודת. השליטה בנשיפה הייתה קריטית, והפערים נחשפו. מיכל ונוני (הוורודות) נתקעו שם זמן ממושך ואיבדו יתרון יקר.

אי אפשר היה להתעלם מהעובדה שמדובר במשימה שדרשה עוצמת נשיפה משמעותית - ובפועל, ברוב הזוגות המעורבים היה זה הגבר שלקח על עצמו את הביצוע. נדמה שהמשימה נטתה באופן טבעי לטובת כוח פיזי, ופחות לטובת דיוק או טכניקה בלבד.

זו הייתה משימה פיזית, אבל גם מנטלית - כזו שבודקת מי נשאר רגוע כשזה לא מצליח בפעם העשירית.

מיכל ונוני במשימת האש צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

"האימון העיוור": לא כוח - אמון ותקשורת

בהשראת ההצלחה הספורטיבית הקרואטית, הזוגות התמודדו עם משימת “האימון העיוור”: אחד עם עיניים עצומות, השני מכוון אותו עם כדור בין קונוסים עד לשער.

ההפתעה הגדולה הייתה טום ואלמוג (הירוקים), צמד הכדורגלנים, שנתקעו זמן רב. דווקא הרקע המקצועי לא סייע.

מנגד, חן ויוסי (הצהובים, מ"חתונמי") הפגינו תקשורת שקטה ויעילה וסיימו במהירות. המשימה הזו לא הייתה על כדורגל – אלא על הקשבה. על היכולת לשים אגו בצד ולסמוך.

חן ויוסי, חתונמי, במשימת האימון העיוור. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

משימת טסלה: הרגע שבו המובילים נסדקו

לאורך היום בלטו רון ומיטב (הבורדו, המאורסים) ואיתי ועמרי (הכתומים) כמובילים ברורים. חדים, מהירים, כמעט בלתי ניתנים לעצירה.

ואז הגיעה משימת ניקולה טסלה: להעביר חישוק מתכתי לאורך מוליך חשמלי מבלי לגעת בו. כל נגיעה - מכת חשמל. זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. הטבעת קטנה, המסלול ארוך, והלחץ רק גובר כשזוגות נוספים מצטברים מאחור.

איתי ועמרי במשימת מכות החשמל. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

כאן ראינו סדק ראשון. רון ומיטב, שהובילו כל היום, התחילו להישבר. העייפות עשתה את שלה, העצבים עלו, והשליטה התערערה.

המירוץ הזכיר לכולם: זה לא רק מי רץ מהר - אלא מי נשאר יציב כשכואב.

לא רק מהירות - דרך

הפרק הזה הראה שהעונה לא תיבחן רק בכושר גופני. היא תיבחן באופי. ביכולת לבחור אחרת גם כשכולם בוחרים אסטרטגית. בהקשבה. בשותפות.

ובינתיים, בקרואטיה, נדמה שהמירוץ האמיתי כבר התחיל - לא על המפה, אלא בין בני הזוג עצמם.