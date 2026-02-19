בליכוד יציעו לשר לשעבר שריון בעשירייה הראשונה. אלה ההשלכות

על רקע הפריימריז המתקרבים, בליכוד רוצים לשריין את השר לשעבר כחלון בעשירייה הראשונה ברשימה. מה זה אומר לגבי שאר המועמדים? פרשנות

גורמים המקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו פועלים כדי לשריין את שר האוצר לשעבר משה כחלון לעשירייה הראשונה ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך נודע ל'סרוגים'.

עד עתה נמנע כחלון מלהתחייב על כך שהוא חוזר לחיים הפוליטיים, אך לאחר הפרסום השבוע על כך שהגיע להסדר טיעון מול הפרקליטות שישאיר אותו ללא עבירת קלון, המגעים לצרף אותו לאחת המפלגות צפויים להתגבר.

גורמים המעורים בנושא טוענים כי נתניהו מתכוון לשריין את כחלון בעשירייה הפותחת של המפלגה, וכך הוא יצטרף לשר החוץ גדעון סער שגם קיבל שריון ברשימה (ייתכן שסער יתן את השריון לזאב אלקין ויתמודד בפריימריז בעצמו).

בנוסף לשניהם, נתניהו צפוי לבקש לפחות עוד שלושה מועמדים מטעמו במקומות ריאליים. כמו כן, מובטחים 5-6 מקומות גם למחוזות הגדולים ול"משבצות מיוחדות" - כמו אישה חדשה, מועמד צעיר וכו'. כך שבערך 11 מנדטים כבר מובטחים לאנשים ספציפיים, גם אם עוד לא יודעים מי הם בדיוק.

לפי רוב הסקרים, הליכוד עומד על כ-25-30 מנדטים. כלומר, צפויים להיות בין 14-19 כיסאות פנויים בלבד למתמודדי הפריימריז בליכוד. לשם השוואה, כיום יש לא פחות מ-43 חברי כנסת ושרים מטעם הליכוד, הודות לשימוש הנרחב בחוק הנורווגי.

השלכות המאבק על הרשימה

הנתונים מצביעים על "משחק כיסאות" אכזרי במיוחד: כאשר 43 ח"כים ושרים מכהנים צריכים להצטופף לתוך פחות מ-20 מקומות ריאליים שנותרו פנויים בפריימריז, הלחץ בשטח עולה על גדותיו.

ככל שנתקרב למועד הבחירות המקדימות, אנו צפויים לראות את הלחץ הזה מתורגם לגל של הצעות חוק פופוליסטיות ויוזמות שנועדו לקרוץ לבייס הפוליטי, גם אם אין להן היתכנות כלכלית או מעשית.

במקביל, סביר להניח שנראה התגברות של "הצגות למצלמה" – נאומים תקיפים בוועדות, עימותים מתוקשרים ופרובוקציות יזומות – הכל במטרה לקושש עוד כותרת ולבלוט בתודעת המתפקדים בקרב ההישרדות על המקום ברשימה.

נציין כי בליכוד מכחישים את הדיווח על השריון של כחלון ומסרו: "פייק ניוז ושקר מוחלט".

בסביבות שר האוצר לשעבר כחלון אומרים: "שר האוצר לשעבר טרם קיבל החלטה לגבי חזרתו לחיים הציבוריים. כל אמירה אחרת מצד גורם כזה או אחר הינה בגדר ספקולציה ואינה אמת".