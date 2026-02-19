אחרי שנים של קריירות נפרדות: עומר, רואי וגל אדם בשיר משותף

בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי שחרר עומר אדם אלבום חדש הכולל 17 שירים - וכבר מהשעות הראשונות היה ברור שלא מדובר בעוד פרויקט רגיל. לצד השירים המדוברים, מסתתר רגע אחד יוצא דופן במיוחד: לראשונה בקריירה, שלושת האחים לבית משפחת אדם משתפים פעולה באותו שיר.

הרצועה "לילות יפים", שכתבו טל קסטיאל ושי שרק הורביץ, מאחדת את עומר, רואי וגל אדם לשיתוף פעולה מסקרן שמביא איתו אנרגיה אחרת לגמרי - צעירה, משוחררת ומשפחתית.

האזינו לשיר המשותף של עומר, גל ורואי - "לילות יפים"

שלושה אחים, מיקרופון אחד

שיתוף הפעולה בין האחים הוא רגע משמעותי בקריירה של כל אחד מהם. אמנם כל אחד צועד במסלול מוזיקלי משלו, אך עד כה לא נרשם חיבור רשמי ומשותף באולפן לשלישייה כזו.

"לילות יפים" הוא שיר מסיבה מובהק, עמוס אווירה לילית, חברים, בקבוקים ואנרגיה שלא נגמרת: "פתחנו שולחן/ פתחנו ערב/ המחייה מנגנת על הקצב/ בחורים טובים כל הצוות"

ובהמשך: "לילות יפים, מה צריך יותר בן אדם/ בקבוקים בדרך אלינו/ תתעורר אחי אתה נרדם/ עד ששוב הבוקר עולה/ אין עוד שום דבר בעולם"

השיר משלב סלנג, קריצות לחיי לילה ואווירת חו"ל - אבל יותר מהכול, הוא מביא את הדינמיקה האחאית לקדמת הבמה. הכימיה ביניהם מורגשת, והעובדה שמדובר בשלושה אחים שמתחלקים בשיר אחד מוסיפה לו רובד מסקרן במיוחד.

עומר אדם צילום: שי פרנקו

רגע משפחתי בתוך אלבום רחב

האלבום החדש כולל 17 שירים ומציג מנעד רחב של סגנונות - משירים אישיים ועד רצועות קצביות. לצד "לילות יפים" ניתן למצוא גם את: "משפחה וכבוד", "פלאזה אתנה", "אלבי", "אורות כחולים", "יש יותר מידי שירים היום", "לילות יפים", "שירתו של החורף", "פינה של שקט", "מישהו שמזכיר אותי", "ריו דה ז'נרו", "בן 32", "מאפיה", "הסוף הזה", "תקופה חרא", "אבא, אבא, אבא", וכן רצועות הבונוס "להינשא הלילה" ו"להשתטות".

אבל אין ספק שהשיר המשותף של שלושת האחים הוא אחד הרגעים המסקרנים באלבום - חיבור משפחתי על הבמה, שהקהל חיכה לראות אם ומתי יקרה.