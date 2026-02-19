הסיתו בטלגרם ונעצרו בכפר בגוש עציון | תיעוד המעצר מרחפן

המלחמה בטרור האבנים והמטענים עוברת דרך המקלדת: בפעילות לילית של כוחות הביטחון בגוש עציון נעצרו הלילה (בין רביעי לחמישי) שני חשודים פלסטינים בחשד לעבירות הסתה חמורות ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות ובטלגרם.

המעצר | צילום: דוברות המשטרה

המעצרים, שבוצעו בשיתוף פעולה עם חטיבת עציון ובהכוונת מודיעין פיקוד מרכז, התמקדו בשני מוקדים מרכזיים: בכפר בית-אומר נעצר צעיר בן 26 המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, ובכפר אל-חאדר נעצר חשוד בן 20, תומך חמאס אף הוא. על פי החשד, השניים ניצלו את הפלטפורמות הדיגיטליות כדי לקרוא לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון ולעודד הוצאת פיגועים.

לוחמים הדביקו שלטי אזהרה בולטים על בתי החשודים ובסביבתם. בשלטים נכתב בערבית מסר חד משמעי לתושבי האזור: "כוחות הביטחון הישראליים עוקבים אחר המפורסם במרשתת. פרסום תכנים מסיתים נחשב לעבירת טרור ועלול להוביל למעצר כפי שקרה בבית זה. ראו הוזהרתם".

במשטרה ובצה"ל מבהירים כי הניטור ברשתות החברתיות נמשך כל העת, וכי כל מי שיבחר להסית או לתמוך בטרור מהמסך בביתו – ימצא את כוחות הביטחון אצלו בסלון תוך זמן קצר. החשודים הועברו לחקירה במרחב יהודה, וציודם נשלח לבדיקה טכנולוגית לביסוס הראיות נגדם.