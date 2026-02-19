צה"ל לבג"ץ: יחל פיילוט לוחמות שריון בפלוגה נפרדת

צה"ל התחייב לבג"ץ לפתוח בפיילוט לשילוב נשים לוחמות בחיל השריון, כך פורסם הבוקר (חמישי) בכאן חדשות. ההתחייבות ניתנה על רקע ביקורת ציבורית ומכתב רבנים מהציונות הדתית שהזהירו מפני שירות משולב של גברים ונשים בטנקים.

על פי הדיווח, בצה"ל בוחנים הקמת מסלול ייעודי במסגרת חטיבת ההכשרות 460 של החיל, שיאפשר הכשרה ופעילות מבצעית בפלוגה מגדרית נפרדת. לפי המתווה הנבחן, הפרדה זו עשויה לצמצם את החשש שחיילים דתיים יידרשו לשרת בצוותים מעורבים. עוד נמסר כי המסלול המתוכנן צפוי לכלול יכולות טכנולוגיות מסווגות ולהיות מוגדר כמסלול יוקרתי.

ברקע המהלך, כ-20 רבנים מהציונות הדתית, המשתייכים לארגון "רבני תורת הארץ הטובה", שלחו מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו ביקשו פגישה דחופה בנושא הרחבת שילוב הלוחמות במערך הלוחם. במכתב, שכותרתו עוסקת בפגיעה אפשרית בחוסן המבצעי וביכולת השירות של הלוחמים, ציינו הרבנים כי תלמידיהם משרתים ביחידות קדמיות ורואים בשירות חובה דתית ולאומית.

עם זאת, הרבנים הביעו לדבריהם חרדה מהעמקת שילוב הלוחמות ביחידות הקצה, וטענו כי מדובר במהלך המוביל לעירוב מינים האסור לשיטתם מבחינה הלכתית ואינו עולה בקנה אחד עם צורכי הביטחון. עוד ציינו כי קיים, לדבריהם, מתח בין קידום חוק הפטור מגיוס לבין הרצון לשלב אוכלוסיות נוספות בצה״ל.

לדברי הרבנים, הפיכת חיל השריון למעורב עלולה להביא להדרת לוחמים שומרי תורה ולפגיעה במערך הלוחם. את פנייתם חתמו בקריאה לראש הממשלה לעצור את המהלכים שלטענתם יוצרים מחלוקת חברתית, ולשמור על צה״ל כצבא המאפשר שירות בהתאם לאורח החיים הדתי.