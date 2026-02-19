נעם תיבון חושף: זה האיחוד הפוליטי שנרקם מאחורי הקלעים

האלוף במיל' נעם תיבון, שהצטרף לאחרונה לשורות מפלגת "יש עתיד", התייחס הבוקר באולפן ynet לאפשרות של חיבורים פוליטיים בגוש המרכז-שמאל לקראת הבחירות הקרובות. בדבריו, סימן תיבון כיוון מפתיע שאינו כולל בהכרח את יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן.

"השותפות תהיה עם איזנקוט ובנט"

כאשר נשאל על האפשרות של חיבור עם יאיר גולן, בחר תיבון להפנות את המבט לעבר דמויות אחרות במערכת הפוליטית. "השותפות העתידית תהיה יותר בכיוון של איזנקוט ובנט", הצהיר תיבון, ובכך רמז על ניסיון לייצר גוש רחב שפונה גם למרכז-ימין הממלכתי.

תיבון הדגיש את הצורך באחדות השורות בתוך הגוש כדי למנוע בזבוז קולות ומלחמות פנימיות: "אני אגיד את זה בצורה ברורה - אנחנו הולכים לנצח את הבחירות האלה. צריך להפסיק את כל התדרוכים והפגיעות אחד בשני, להתעורר ולפעול הכי חזק שאפשר".

"כל איחוד שיביא לניצחון"

למרות הסימון של בנט ואיזנקוט כשותפים מועדפים, תיבון הבהיר כי המטרה העליונה היא החלפת השלטון, והוא אינו פוסל מהלכים נוספים בדרך לשם. "אנחנו נפעל לכל איחוד שיביא לניצחון", סיכם האלוף במיל'.