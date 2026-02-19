זרקו אבנים ופצעו חייל בראשו: תשעה פלסטינים נעצרו בשומרון

בפעילות של כוחות הביטחון הלילה (בין רביעי לחמישי), נעצרו תשעה פלסטינים מהכפר קוסרה שבשומרון, בחשד לזריקת אבנים לעבר אזרחים וכוחות ביטחון במהלך החודש האחרון.

המעצרים | צילום: דוברות המשטרה

החשודים, בשנות העשרה והעשרים המוקדמות לחייהם, חשודים כי השליכו אבנים לעבר אזרחים וחיילים. אימה בצירי התנועה המרכזיים ביהודה ושומרון. באחד המקרים , נפגע חייל מאבן בראשו ונזקק לפינוי וטיפול רפואי בבית החולים. מלבד הפציעה, נגרמו נזקים לרכוש ולכלי רכב של תושבים שנסעו בצירים.

המבצע הלילי יצא לדרך לאחר שבועות של פעילות תיעוד והפללה ממוקדת. לוחמי מג"ב איו"ש, שוטרי תחנת אריאל ולוחמי יס"מ שומרון פשטו על בתי החשודים בכפר קוסרה וביצעו את המעצרים.

ממשטרת ישראל נמסר כי בכוונתם לבקש את הארכת מעצרם של החשודים בבית המשפט בהקדם. "שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב ימשיכו להיאבק במפגעים ובפעילי טרור באשר הם. כל מי שינסה לפגוע באזרחים או בכוחות הביטחון – יטופל ביד קשה ובאפס סובלנות", הבהירו במשטרה.