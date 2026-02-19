בזמן שישנתם: צה"ל הנחית על חיזבאללה עוד מהלומה

בזמן שכולם מדברים על השקט היחסי, המהלכים הליליים של חיל האוויר חושפים מה באמת קורה מעבר לגבול - ומה ניסה ארגון הטרור להסתיר מתחת לרדאר

צה"ל פתח הלילה בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות התבצעו בעקבות זיהוי פעילות אסורה המהווה הפרה של ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון.

מחסני נשק ומשגרים מתחת לאדמה

במהלך הפעילות המבצעית, מטוסי קרב תקפו שורה של מטרות אסטרטגיות ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. בין היעדים שהושמדו: מחסני אמצעי לחימה שבהם אוחסנו רקטות וציוד צבאי מתקדם, משגרי טילים שהיו מוכנים לפעולה ואתרים צבאיים ומתחמי פיקוד ששימשו את פעילי הארגון בדרום המדינה.

צה"ל: "הפרה של ההבנות"

בצבא מבהירים כי הימצאותם של תשתיות הטרור ומרחבי השיגור באזורים אלו מהווים הפרה בוטה של ההבנות הביטחוניות בין המדינות. התקיפה הלילה נועדה להעביר מסר ברור לפיו ישראל לא תאפשר חזרה של תשתיות צבאיות אל סמוך לגבול.

מדובר צה"ל נמסר בהמשך לתקיפות כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל". בתוך כך, הכוננות בצפון נשמרת ברמה גבוהה מחשש לתגובה של ארגון הטרור על השמדת הנכסים הצבאיים הלילה.