ע' נלחם בעזה והתגבר על התקף לב בדרך להיות קצין קרבי

ע', תושב טבריה ולוחם בחטיבת כפיר בגדוד נחשון, התגייס במרץ 2023, חצי שנה לפני אירועי שמחת תורה. מאז הספיק לעבור מסלול קרבי רווי אירועים, אך דווקא הלב שלו היה זה שהציב לו את המכשול הגדול ביותר בדרך אל תפקיד הקצין

סיפורו של סגן ע' הוא לא עוד סיפור שגרתי על סיום קורס קצינים. מחר (חמישי), כשיעמוד על מגרש המסדרים בבה"ד 1, הוא יסגור מעגל בלתי ייאמן שכולל לחימה בשבעה באוקטובר, התקף לב פתאומי ושנה של מאבק עיקש לחזור למסלול הפיקודי למרות הכל.

ע', תושב טבריה ולוחם בחטיבת כפיר בגדוד נחשון, התגייס במרץ 2023, חצי שנה לפני אירועי שמחת תורה. מאז הספיק לעבור מסלול קרבי רווי אירועים, אך דווקא הגוף שלו היה זה שהציב לו את המכשול הגדול ביותר בדרך אל הדרגות.

"התקף לב קטן וחמוד": הרגע שבו הכל נעצר

במהלך קורס הקצינים הראשון שלו, לפני כחצי שנה, במהלך בוחן כושר, חש ע' שמשהו אינו כשורה. ללא כל רקע רפואי מוקדם, הוא לקה בהתקף לב שהוביל לאשפוז ממושך.

סגן ע': "אירוע טיפה מוזר, אני לא אשקר. היה טיפה מוזר באותו יום. לא היו לי איזה מחלות לפני או דברים כאלה שקשורים ללב, זה פשוט הופיע באמצע אחד הבחנים שעשינו בקורס. לפי מה שהבנתי זה היה אירוע התקף לב יחסית נחמד, קטן כזה, חמוד, שגרם להפרעת קצב בלב עצמו ומזה גם נגרמה דלקת בשריר הלב ודלקת בקרום הלב".

הרופאים בבית החולים "סורוקה" נאלצו להשאיר אותו תחת השגחה, בזמן שחבריו המשיכו בהכשרה. המערכת הצבאית הייתה קרובה לשחרר אותו על פרופיל רפואי, אך ע' סירב לוותר על החלום להיות קצין ולוחם.

המאבק לחזרה: מהאשפוז ועד לחתימת הקבע

עבור רבים, אירוע לבבי בגיל כזה היה מהווה סימן לעצור, אך עבור ע' זו הייתה רק תחנה בדרך. הוא נלחם מול גורמי הרפואה כדי להוכיח שהוא כשיר לחזור ליחידה קרבית ולסיים את קורס הקצינים.

סגן ע': "אני בראש שלי בכלל אחרי האירוע אמרתי אני חוזר לקורס ומסיים אותו. אין סיכוי שאני לא מסיים אותו... הייתי מטופל במשך חצי שנה טיפה יותר בכל מיני תרופות שהייתי צריך לקחת, כל מיני אימונים שהייתי צריך לעשות כדי שאוכל לחזור לכשירות. ביקשתי מהרופא שייתן לי את הפרופיל הכי גבוה שהוא יכול לתת לי... לקראת השחרור שלי הצלחתי להעלות חזרה את הפרופיל ל-97 עם סעיף ליקוי על הלב".

לאחר שהשתחרר משירות חובה בנובמבר האחרון, הוא בחר לחתום קבע כדי לצאת שוב להשלמת "גפן" (השלמה חיילית של קציני יבשה) ולסיים את מה שהתחיל.

מהשבעה באוקטובר ועד עזה: לוחם בכל רמ"ח איבריו

השירות של ע' התאפיין בלחימה אינטנסיבית עוד לפני אירוע הלב. בשבעה באוקטובר הוא הוקפץ מבא"ח כפיר לקיבוץ רעים, משם המשיך לקורס חובשים מזורז וללחימה בגזרת לבנון. הוא שירת בשכם במחלקת המסייעת כמפעיל טיל גיל, ולאחר קורס מ"כים פיקד על טירונים ואף נכנס עמם ללחימה בתוך רצועת עזה.

ההחלטה לצאת לקצונה הגיעה מתוך תחושת שליחות עמוקה וחובה כלפי חבריו למחזור שלא זכו להגיע לרגע הזה.

סגן ע': "מהמחזור שלי יצא רק אדם אחד לקורס וסיים אותו, ואני השני אחריו. רוב האנשים שהיו מיועדים לקצונה או שנפצעו, או שנפלו בקרב, חללים, או שחטפו פוסט טראומה או שהפסיקו פשוט להאמין במערכת. יצאתי עם תחושת מחויבות שאי אפשר שמחזור שלי לא יצאו ולא יהיו אנשים".

המשימה החדשה: להנהיג את הלוחמים של מחר

עכשיו, כשהוא מסיים את הקורס בפעם השנייה, ע' כבר יודע בדיוק לאן פניו מועדות. הוא בחר לחזור לשטח כמפקד מחלקה במסייעת, מתוך רצון להעניק ללוחמים שלו את הניסיון המבצעי והאישי שצבר.

סגן ע': "אני הולך להיות מ"מ מסייעת על מחלקת המרגמות. אני לא רציתי טירונים, הייתי מפקד על טירונים, אבל תוך כדי קורס קצינים הבנתי שאני צריך לחזור ללחימה ולהיות מ"מ על לוחמים. אני חושב שזה מקצוע מצוין ומטורף שלפעמים משנה קווים בלחימה עצמה".

בסיום דבריו, ע' משאיר מסר של תקווה ואמונה לכל מי שנמצא בתקופה מאתגרת: