היועמ"שית: "חובה לאפשר למשטרה שימוש בכלים טכנולוגיים"

היועצת המשפטית לממשלה קראה אמש (רביעי) לאפשר למשטרת ישראל שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצורכי אכיפה, והדגישה כי מדובר בכלים הכרחיים להתמודדות עם אתגרי הפשיעה, וזאת בתגובה לטענה שהיא מגבילה את יכולת המשטרה לאכוף את גל הפשיעה בחברה הערבית.

בדברים שנשאה בכנס אגף חקירות ומודיעין שהתקיים במכללה לשוטרים בבית שמש, אמרה כי "יש לאפשר למשטרת ישראל כלים מתקדמים לצורך אכיפה", והוסיפה כי לתפיסתה "אין מדובר באמצעי שנכון שיהיה למשטרת ישראל, אלא מדובר באמצעי שחובה שיהיה למשטרת ישראל". לדבריה, כשם שהמדינה מצפה מהמשטרה לפענח עבירות וללכוד עבריינים, עליה גם לספק לה את הכלים המתאימים לאתגרי הפשיעה.

עוד ציינה כי על שולחן הממשלה מונחת מזה זמן רב הצעת חוק ממשלתית המסדירה את סמכות המשטרה להשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכי גם מבקר המדינה תמך בקידומה. היא קראה לשר המשפטים ולשר לביטחון לאומי לפעול להשלמת החקיקה בהקדם, כך שהמשטרה תוכל להפעיל את הכלים כבר בעתיד הקרוב.

בהמשך הדגישה כי "האמצעים הטכנולוגיים מתקדמים מהר יותר מהחקיקה, וכל עיכוב בחקיקה הופך את האמצעים הטכנולוגיים שאנו מכירים לכאלה שאינם רלוונטיים", והוסיפה כי "אם הממשלה חפצה בכך, ניתן להשלים את החקיקה הממשלתית המאפשרת למשטרת ישראל שימוש בכלים טכנולוגיים תוך זמן קצר מאוד".



כאמור בתחילת השבוע, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, האשים את היועצת המשפטית לממשלה ואמר כי "הדם של אלו שנרצחו במגזר הערבי על הידיים שלה".





גם מפכ"ל המשטרה, דני לוי, מתח ביקורת על מערכת המשפט לאחר יממה שבה נרצחו חמישה בני אדם, וקרא להשבת הכלים הטכנולוגיים למשטרה. לדבריו, "אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליטות ולממשלת ישראל, תחזירו לנו במיידי את הכלים הטכנולוגיים. אני עומד כאן ומצהיר, אין לנו יכולת לבלום ולמנוע כשידינו כפותות, אוזנינו אטומות ועינינו מכוסות".