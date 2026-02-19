למרות הדיווחים וההערכות על תקיפה קרובה באיראן, ההערכה היא כי מהלך צבאי אינו צפוי בזמן המיידי, אלא רק לאחר מיצוי המשא ומתן והתכנסות הכוחות האמריקניים באזור

אני מהמר ולוקח סיכון כשאני כותב את השורות הללו, כשהן נכונות לשעות הבוקר של יום חמישי. הדיבורים שפורסמו אתמול ברשתות החברתיות, לצד פרסומים של כתבים בשם "גורמים שמעורים בפרטים", דיברו על תקיפה קרובה ואפילו קרובה מאוד.

זו אינה ההערכה שלי, לא של מערכת הביטחון ולא של גורמי מודיעין בישראל ובמערב. מדובר בהערכות של גורמים שונים, כאשר הפרסומים וההדלפות נועדו בעיקר לצורכי המשא ומתן המתנהל מאחורי הקלעים.

לפי כל הידוע, נשיא ארצות הברית לא היה קרוב אתמול לתקיפה באיראן. עצם כינוס הדיון המדיני, הפעילות של הצי הסיני והרוסי במרחב מצרי הורמוז, וכן מתן פרק זמן נוסף של כשבועיים לאיראן להשיב למסמכים שהוצגו לה, כל אלו הם חלק ממשא ומתן מתמשך.

משא ומתן כזה מתנהל בחדרים סגורים, בשיחות שעליהן יודעים מעטים בלבד, בעוד יתר הפרסומים מיועדים לאוזניים הנכונות בצד השני. לכן ההערכה שלפיה תקיפה תתרחש בקרוב מאוד לא הייתה נכונה לא אתמול וגם לא היום.

בסופו של דבר, ההערכה הכוללת היא שתהיה תקיפה אמריקנית באיראן, אך היא לא צפויה בזמן הקרוב ואף לא בטווח המיידי. ריכוז כלל הכוחות האמריקניים במזרח התיכון עשוי להימשך שבועות ואף חודשים, ואפשר שגם יותר מכך אם יתברר שיש מקום למיצוי המשא ומתן מול הקהילה הבינלאומית.

ראינו בעבר כיצד מהלכים צבאיים אמריקניים נבנו לאורך זמן, כאשר במשך חודשים נאגרו כוחות לצורך פעולה ממוקדת ולא לפירוק מדינה. לכן, למרות הסיכון שבהערכה, המסקנה היא שלא צפויה תקיפה בזמן הקרוב מאוד, אך האפשרות לכך בעתיד נותרת קיימת.