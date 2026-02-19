"אבא תשלח עוד אור עליי": עומר אדם בשיר חדש שכולו חיבור לקב"ה

עכשיו זה רשמי: נחשפו המופיעים ב-NEXT 2025 צילום: גם עומר אדם יופיע. (צילום: גל איסייב)

בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי שחרר עומר אדם אלבום חדש - וכמו תמיד במקרה שלו, רבים חיכו לרגע הזה. אחרי תקופה בלי אלבום מלא, הקהל ציפה לשירים חדשים ולצליל שיביא איתו הפעם. האלבום כולל 17 שירים, שמציגים מנעד רחב של סגנונות ונושאים.

בין שירי האלבום יש גם רצועה אחת שמצליחה לבלוט מכיוון קצת אחר. "אבא, אבא, אבא" - אלא שיר שמדבר על אמונה, על קשר אישי עם בורא עולם ועל תפילה פשוטה וישירה - מתוך מקום חשוף וכן.

תפילה פשוטה וישירה לבורא עולם

כך הוא שר: "הלב דופק אני בעליה/ הנשמה מחפשת חנייה/ מדבר לאלוהים קפה ותהילים/ והכל יסתדר כבר לטובה"

עומר אדם מציג כאן שיח יומיומי עם הקדוש ברוך הוא - לא רק ברגעי שיא, אלא בתוך שגרת החיים. "קפה ותהילים" הופך לדימוי של חיבור פשוט, אישי, כמעט אינטימי, בין אדם לבוראו.

בהמשך הוא מוסיף: "ברוך השם עונה לכל תפילה/ כמה שבכיתי לו בשעת הנעילה /לא פוחד משום דבר חי רק את עכשיו/ ובעזרת השם גם אמצא גם אהבה". יש כאן אמירה ברורה: האמונה איננה קישוט, אלא עוגן. גם ברגעי קושי, גם בדמעות - יש פנייה ויש ביטחון שהכול מאת ה'.

"תשלח עוד אור עליי"

לב השיר נמצא בפזמון החוזר: "אבא, אבא, אבא, אבא תשלח עוד אור עליי/ אבא, אבא, אבא, אבא לא רוצה יותר מדי/ רק אבא, אבא, אבא, אבא, תשמור עליי"

דווקא אמן שנמצא בפסגה, בוחר לבקש דבר אחד - אור ושמירה. לא תהילה, לא הצלחה, אלא קרבה. השימוש החוזר במילה "אבא" מדגיש את תחושת הבן הפונה אל אביו, מתוך אמון וביטחון.

גם הבית בו הוא נזכר בדברי אביו - "הכי חשוב שאתה גבר לא זמר", מחבר בין עולם הבמה לערכים של שורשים, כבוד ואמונה.

אלבום שמביא גם עומק רוחני

האלבום החדש כולל שורה ארוכה של שירים, ביניהם: "משפחה וכבוד", "פלאזה אתנה", "אלבי", "אורות כחולים", "יש יותר מידי שירים היום", "לילות יפים", "שירתו של החורף", "פינה של שקט", "מישהו שמזכיר אותי", "ריו דה ז'נרו", "בן 32", "מאפיה", "הסוף הזה", "תקופה חרא", "אבא, אבא, אבא", וכן רצועות הבונוס "להינשא הלילה" ו"להשתטות".

נראה כי מעבר לפן המוזיקלי, עומר אדם מבקש באלבום הזה גם לשתף במסע האישי שלו - חיבור לשורשים, לאמונה ולבורא עולם. "אבא, אבא, אבא" הוא אולי הביטוי הישיר והחשוף ביותר לכך: שיר שהוא לא רק להיט פוטנציאלי, אלא גם תפילה.