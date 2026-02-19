ניצחון החיים: חננאל גז ששכל את אשתו בפיגוע התארס

התרגשות גדולה ביישוב ברוכין ובשומרון כולו: חננאל גז, שאיבד את רעייתו צאלה הי"ד ואת תינוקם רביד חיים הי"ד בפיגוע ירי אכזרי, הודיע על אירוסיו לבחירת ליבו, מעיין

בשורה מרגשת ומלאת תקווה יוצאת היום (יום חמישי) מהיישוב ברוכין שבשומרון. חננאל גז, דמות מוכרת ביישוב שסיפורו האישי נגע בלבבות של מדינה שלמה, הודיע בשעה טובה על אירוסיו לבחירת ליבו, מעיין.

השמחה הגדולה מהולה בזיכרון כואב ובלתי נשכח. חננאל הוא אלמנהּ של צאלה גז הי"ד, שנרצחה בפיגוע ירי מחריד בעת שהייתה בדרכה לבית החולים ללדת את בנם. המחבלים, שארבו לרכב המשפחתי, גדעו את חייה של צאלה ברגעים שבהם אמורה הייתה להביא חיים לעולם.

בתוך הטרגדיה הנוראה, התרחש מאבק הירואי על חייו של העובר. הרופאים יילדו את התינוק לאחר הפיגוע, והוא נאבק על חייו במשך שבועיים בפגייה, עד שהחזיר את נשמתו לבורא.

התינוק זכה לשם רביד חיים. השם לא נבחר במקרה; הוא ניתן לו משום שמשפחתו ידעה שזו הייתה דרכה של צאלה הי"ד – אישה שבחרה תמיד בחיים, באופטימיות ובאמונה. אף על פי שרביד חיים הי"ד נפטר כעבור שבועיים, שמו נותר כסמל וכצוואה לדרך שבה בחר אביו להמשיך – לבחור בחיים, למרות הכאב התהומי.

בורא עולם בקניין

ההודעה על האירוסין למעיין התקבלה בחיבוק חם ואוהב בקהילת ברוכין ובהתיישבות כולה. חננאל איש של אמונה וגבורה, שמתוך השבר הגדול קם לבנות בית חדש בישראל.