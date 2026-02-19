עקץ ישראלים במיליונים: 150 כתבי אישום יוגשו נגד תושב רמאללה

חקירת ענק שצפויה להוביל ל-150 כתבי אישום הסתיימה אמש (רביעי) כתבי האישום יוגשו נגד פלסטיני חשוד תושב רמאללה בן 51 שעקץ ישראלים במיליוני שקלים.

עשרות תלונות הוגשו נגדו. על פי החשד הוא עקץ עשרות ישראלים מחיילים ועד בני הגיל השלישי. החקירה נפתחה בדצמבר האחרון, וחודש לאחר מכן נעצר החשוד בביתו לחקירה.

בר מאמצע שנת 2024, בשיטתיות ובתחכום רב, תחת זהויות בדויות ובמסווה של קונה לגיטימי לפרסומים באתרי מכירה ברשת, כמו- 'יד 2'. ה'קונה', קרי- החשוד, יצר מצג שווא של העברות בנקאיות שנחזו אוטנטיות לחלוטין ובאמצעותן, הוליך למעשה שולל אזרחים תמימים, כאמור.

ניצל נהגים שיעבדו בשבילו

לאחר שלב התרמית אודות התשלום הכספי, נאספה הסחורה על ידי נהגים תמימים שנשלחו על ידו, בו בעת שהקורבנות סברו כי התשלום כבר הועבר לחשבונם אך בדיעבד, התברר להם כי נפלו קורבן להונאה מתוחכמת.

באחד המקרים הקשים שנחשפו במסגרת החקירה, הונה החשוד אם חד־הורית הנמצאת במצוקה כלכלית, שנאלצה בשל מצבה זה, למכור את ציוד הצילום שברשותה, ציוד יקר בשווי כספי של אלפי שקלים. במקרה זה, יצר עמה קשר החשוד תוך שהזדהה בשם בדוי- 'עומרי', הביע עניין בציוד, ניהל עמה שיח ממושך ויצר בקרבה תחושת אמון.

בהמשך לכך, סיכם עמה על נקודת מפגש לאיסוף הציוד באמצעות בנו, אך ברגע האחרון טען כי הבן אינו יכול להגיע, ושלח מונית לאסוף את הציוד במקומו. הקורבן, שהאמינה כי הכסף כבר בדרכו אליה, מסרה את אותו ציוד יקר ורק מאוחר יותר, התברר לה כי נפלה קורבן להונאה ונשארה ללא הציוד וללא הכסף.

הקורבן פנתה בווטסאפ והתחננה שיחזיר לה את הציוד, אך שום דבר לא עזר. בינואר נעצר החשוד בביתו ברמאללה וברשותו נתפסו מספר טלפונים ניידים וטאבלט, שעל פי החשד שימשו לביצוע עבירות אלו של תרמית ועוקץ אזרחים.

החשוד שנעצר, הועבר לחקירה ביחידות המשטרה שבמחוזות ש"י ומרכז, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לטובת מיצוי וחקירת כלל המקרים.

אמש, עם סיומה של חקירה זו ולאחר שגובשה התשתית הראייתית, הוגשה הצהרת תובע וצפוי נגדו כתב אישום בימים אלה בגין העבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות חמורות, זיוף והתחזות לאחר ע״י הפרקליטות הצבאית שומרון.



