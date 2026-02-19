יריב לוין מצהיר: זה התיק שאחזיק בו אחרי הבחירות

שר המשפטים יריב לוין התייחס להתקדמות של הרפורמה במערכת המשפט ולמכשולים שבדרך, וחשף: זה התיק שאחזיק בו אחרי הבחירות

שר המשפטים יריב לוין התייחס הבוקר (חמישי) בראיון לגיא בוסי וגלית דיסטל ברדיו "גלי ישראל" להמשך קידום הרפורמה במערכת המשפט ולמכשולים שבדרך. לוין הבהיר כי למרות ההתנגדות העזה, הוא אינו מתכוון לסגת מהיעדים שהציב לעצמו עם כניסתו לתפקיד.

"המערכה היא ארוכה וממושכת"

במהלך הראיון הסביר לוין כי המאבק על שינוי פני מערכת המשפט הוא תהליך היסטורי שלא יסתיים בטווח הקצר. "המערכה על תקינות המערכת המשפטית היא ארוכה וממושכת", אמר לוין והוסיף ביקורת כלפי מוקדי הכוח הקיימים: "לא חשבנו שהם ימסרו את השלטון מרצון".

לדברי השר, למרות המחאות והסערה הציבורית, חל שינוי עמוק בתודעה של הציבור הישראלי בכל הנוגע למבנה המערכת. "כולם מבינים היום את חוליי המערכת", הצהיר לוין בביטחון.

התוכנית לקדנציה הבאה

לוין, שנחשב לאדריכל המהלכים המשפטיים של הממשלה, פיזר את הערפל סביב עתידו הפוליטי והבהיר כי הוא כאן כדי להישאר עד להשלמת המשימה. "אמשיך להיות שר המשפטים גם בקדנציה הבאה", הבטיח לוין למאזינים.

את דבריו סיכם בקביעה כי מבחינתו לא מדובר באירוע פוליטי חולף אלא ביעד אסטרטגי: "זו משימת חיים שאורכת זמן".