היועצת המשפטית לממשלה מסרה היום (חמישי) בתגובה לעתירה העוסקת בכינוס הוועדה לבחירת שופטים כי שר המשפטים, יריב לוין פועל בניגוד לחוק ופוגע בציבור.

שר המשפטים יריב לוין עונה לה הערב בהרחבה: "בתקופת כהונתי במשרד המשפטים מונה מספר עצום של כ-200 שופטים, תוך שביוזמתי נוספו תקנים רבים חדשים. זאת, לצד ביצוע מהלכים נוספים לייעול ההליך המשפטי ולהקלה על הציבור".



לוין תוקף את היועמ"שית ואומר כי הוא פועל תקופה ארוכה על מנת להסדיר את עניין המינויים: "טענותיה של עו״ד בהרב מיארה שקריות. מזה תקופה ארוכה אני פועל על מנת להביא להסכמות שיאפשרו מינוי שופטים, כפי שנעשה בהצלחה מאז תחילת הכהונה. זאת, באופן שלא ייעשו מינויים במחטף, אלא בהסכמות רחבות".

עוד הוסיף ואמר לוין: "במקום להתעלות לגודל השעה, בוחרים חלק מחברי הוועדה לסרב לכל פשרה, ומטילים וטו על מינויים ראויים דוגמת ד״ר בקשי וד״ר ביטון, הן לבית המשפט העליון והן לערכאות אחרות. אמשיך לעמוד על כך שמינויים ייעשו באופן מגוון וללא פסילת מועמדים ראויים בגלל הרקע השונה ממנו הם מגיעים".