אחרי ההדחה והאדום: מיגל סילבה מתנצל בפני האוהדים

בית"ר ירושלים הודחה מהגביע עם הפסד 2:1 לבני יהודה, אך הסיפור הגדול נשאר הכרטיס האדום של השוער שקטע את הקאמבק. בפוסט חשוף באינסטגרם כתב סילבה: "תגובה רגעית וטיפשית, נכשלתי בלשמור על רוגע"

היום (חמישי) שאחרי ההדחה הכואבת משמינית גמר גביע המדינה, ובבית"ר ירושלים מנסים לאסוף את השברים. הקבוצה מהבירה הפסידה אמש (רביעי) 2:1 לבני יהודה בבלומפילד, במשחק שהוכרע לא מעט בשל חוסר משמעת, ובראשו ההרחקה של השוער מיגל סילבה בדקה ה-71 שבחר להתנצל.

הערב התחיל בבליץ של המארחת מהלאומית. שגיא דרור (11) ואדר רטנר (39) ניצלו הגנה רדומה והורידו את בני יהודה למחצית ביתרון 0:2 מפתיע. במחצית השנייה בית"ר נראתה אחרת לגמרי: ג'ונבוסקו קאלו החזיר את הצבע ללחיים עם שער מצמק נהדר בדקה ה-59, והמומנטום היה כולו צהוב-שחור. אלא שאז, ברגע קריטי של לחץ, סילבה הורחק והשאיר את חבריו בעשרה שחקנים עד לסיום.

"לא הייתה כוונה לגעת בו"

היום, בצעד יוצא דופן, בחר מיגל סילבה שלא להסתתר ופרסם בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו התנצלות ישירה בפני הקהל הירושלמי. השוער הסביר כי התסכול מבזבוזי הזמן של היריבה הכריע אותו, אך לקח אחריות מלאה על מעשיו.

"אני מרגיש שאני צריך לשתף את זה עבור האנשים הטובים של בית"ר, שתמיד הראו לי כבוד", כתב סילבה לאוהדים. "אני מצטער מאוד על החלק שלי במשחק אתמול. אני יודע שכולכם כועסים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מרגיש הרבה יותר גרוע".

סילבה ניסה להסביר את האירוע שהוביל לאדום: "מעולם לא הייתה לי כוונה לגעת בו (בשחקן היריב), ראיתי אותו זורק את הכדור בחזרה והייתי מתוסכל מבזבוז הזמן. זו הייתה תגובה רגעית להגיד לו משהו בסגנון 'לך מפה'. לא חשבתי שבאמת אגע בו".

השוער הפורטוגלי סיכם בכנות: "זו הייתה תגובה טיפשית מאוד שאסור לי שתהיה לי. התפקיד שלי הוא גם לשמור על רוגע ונכשלתי בזה, אני באמת מצטער".

כעת, בית"ר ירושלים תיאלץ להמשיך במאבקי הליגה ללא השוער הראשון שלה ובמיוחד נגד המתמודדת השניה על האליפות - הפועל באר שבע במה שנראה משחק החשוב ביותר של הצהובים שחורים.