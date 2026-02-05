האיש שאחראי על חלק נכבד מהפסקול הישראלי בעשור וחצי האחרונים חוגג היום. בוטנר הוא הרבה יותר מרק "גיטריסט" או "כותב שירים" – הוא מותג של רגש, מלודיות מדבקות וסיפורים קיבוציים שנוגעים לכולם

הנה 10 עובדות על היוצר הישראלי עילי בוטנר, שחוגג היום (חמישי) יום הולדת 48, והפך את הגיטרה האקוסטית לכלי הכי חזק במצעדי הפזמונים:

1. שורשים קיבוציים

עילי נולד וגדל בקיבוץ עין כרמל. הנופים, האווירה והמורכבות של חיי הקיבוץ נוכחים מאוד בכתיבה שלו. למעשה, הוא נחשב לאחד הנציגים הבולטים של "המוזיקה הקיבוצית החדשה".

2. הגיטריסט של הגדולים

לפני ששמו הפך למותג בקדמת הבמה, הוא היה הגיטריסט המבוקש ביותר בישראל. הוא ליווה על הבמות ובאולפנים אמנים כמו עברי לידר, ריטה ונינט טייב.

3. הפריצה הגדולה עם רן דנקר

בשנת 2007 יצא האלבום "שווים", פרויקט משותף שלו ושל רן דנקר. האלבום הפך להצלחה פנומנלית, והוכיח שבוטנר הוא לא רק נגן מוכשר, אלא מלחין וכותב עם טביעת יד ייחודית.

4. "ילדי החוץ"

בוטנר יצר מודל ייחודי במוזיקה הישראלית: להקה שנקראת על שמו ("עילי בוטנר וילדי החוץ"), שבה הוא הכותב והמלחין (והגיטריסט), בעוד שהשירה מופקדת בידי זמרים צעירים ומוכשרים. ההרכב המקורי כלל את אדר גולד ואוהד שרגאי, ומאוחר יותר הצטרפו גם תום גפן ונופר סלמאן.

5. השיר שנכתב לאחיו

הלהיט הענק "מכתב לאחי" (בביצוע קובי אפללו) נכתב במקור על ידי עילי לאחיו הבכור, ארז. השיר הפך להמנון בטקסים, סיומי מסלול ואירועים מרגשים, בזכות המסר האופטימי והמחזק שלו.

6. בוגר רימון

כמו רבים מהיוצרים הבולטים בדורו, עילי הוא בוגר בית הספר למוזיקה "רימון". שם הוא שכלל את יכולות העיבוד וההלחנה שלו, ושם גם נוצרו רבים מהקשרים המקצועיים שלו.

7. פס הקול של הטלוויזיה

השירים שלו כיכבו בסדרות רבות, הבולטת שבהן היא "השיר שלנו", שם השיר "בואי נעזוב" (שכתב עם רן דנקר) הפך לאחד המזוהים ביותר עם הסדרה.

8. כותב לאחרים

מעבר ללהקות שלו, בוטנר כתב שירים לאמנים רבים אחרים, ביניהם גלי עטרי (הלהיט "מה שאת אוהבת"), מוש בן ארי וריטה.

9. משפחה וילדים

בחייו האישיים, עילי נשוי לשירי והוא אבא לשלושה. הוא מרבה לשתף בראיונות על האיזון העדין שבין חיי הדרכים וההופעות הליליות לבין האבהות והמשפחתיות.

10. המאסטרו של המלודיה

בוטנר ידוע ביכולת שלו לייצר מלודיות "פשוטות" לכאורה, אבל כאלו שנכנסות ישר ללב. הסאונד שלו תמיד נקי, מופק היטב, ומצליח לשלב בין פופ עכשווי לבין רוק ישראלי קלאסי.







