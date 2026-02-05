נתניהו באזהרה חסרת תקדים: "צריך לעקוב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף היום בדיון חסוי בוועדת הבטחון, במהלכו סיפק אזהרה חריגה מהתעצמות של אחת משכנותיה של ישראל: "עלינו להיות במעקב צמוד"

בדיון חסוי שנערך היום (חמישי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סיפק ראש הממשלה בנימין נתניהו הצצה מדאיגה למתרחש מעבר לגבול הדרומי. על פי דיווח ב"מעריב", נתניהו אישר בפני חברי הוועדה כי צבא מצרים נמצא במגמת התעצמות צבאית משמעותית בשנים האחרונות.

לדברי ראש הממשלה, על אף הסכם השלום היציב ומערכת היחסים הביטחונית ההדוקה בין ירושלים לקהיר, ישראל אינה יכולה להתעלם מקצב הצטיידות של הצבא המצרי בנשק מתקדם ובבניית כוחו.

"למנוע התעצמות גדולה מדי"

נתניהו הדגיש בדבריו כי המדיניות הישראלית צריכה להיות מורכבת מאיזון עדין: "יש לנו מערכת יחסים ואינטרסים משותפים עם מצרים", הסביר ראש הממשלה לחברי הוועדה, אך סייג מיד: "צריך להיות במעקב צמוד ולמנוע התעצמות גדולה מדי".

התבטאותו של נתניהו מגיעה על רקע דיווחים עקביים בשנים האחרונות על רכישות ענק של מצרים – החל מצוללות ומטוסי קרב מתקדמים ועד לבניית תשתיות צבאיות נרחבות בחצי האי סיני. בעוד שבאופן רשמי ההתעצמות המצרית מופנית למאבק בטרור בסיני ולשמירה על אינטרסים אזוריים, בישראל עוקבים בדריכות כדי לוודא שהמאזן האסטרטגי בגבול הדרומי לא יופר.

שיתוף פעולה לצד חשדנות

מערכת היחסים בין נתניהו לנשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי נחשבת ליציבה, כאשר שתי המדינות חולקות אינטרסים משותפים במאבק מול חמאס בעזה ובריסון השפעתה של איראן באזור. עם זאת, דבריו של נתניהו בוועדה משקפים את התפיסה במערכת הביטחון לפיה "כבדהו וחשדהו" הוא הקו המנחה, ושמירה על היתרון האיכותי של צה"ל היא הכרחית גם מול מדינות ידידותיות.