היועמ"שית נגד לוין: "פועל בניגוד לחוק, מונע בחירת שופטים"

היועצת המשפטית לממשלה מסרה היום (חמישי) בתגובה לעתירה העוסקת בכינוס הוועדה לבחירת שופטים כי שר המשפטים, יריב לוין פועל בניגוד לחוק ופוגע בציבור, זאת בשל מניעת בחירת שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי במשך למעלה משנה, למרות עומס חריג ומתמשך על מערכת המשפט בישראל.

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט ומכתבים שהועברו על ידי שבעה נשיאי בתי משפט, המחסור המשמעותי בשופטים ושיתוק עבודת הוועדה מובילים לפגיעה ישירה בציבור המתדיינים. בין ההשלכות שפורטו, עיכובים ממושכים בקביעת מועדי דיון, דחיית הליכים משפטיים, האטה בקצב מתן החלטות והצטברות של אלפי תיקים הממתינים לטיפול בבתי המשפט השונים.

במערכת המשפט מדגישים כי המשך המצב הקיים עלול להחריף את העומס ולהעמיק את הפגיעה ביכולת להעניק שירות שיפוטי יעיל ונגיש לאזרחים. עוד צוין כי איוש התקנים החסרים נדרש לצורך שמירה על תפקוד תקין של הערכאות ולמניעת פגיעה בזכות הגישה לערכאות.