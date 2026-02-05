גלנט במתקפה חזיתית: "נתניהו משקר ופוגע בצה"ל"

גלנט מאשים כי ראש הממשלה הציג נתונים שגויים בנושאי חיסול נסראללה, הפעולה ברפיח וגיוס המילואים ב-7 באוקטובר, וטוען כי ההתנגדות לוועדת חקירה ממלכתית נובעת מחשש למסקנותיה

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט תקף הערב (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי הציג מידע שאינו נכון בפני ועדת החוץ והביטחון. לדבריו, נתניהו "חוזר ומשקר", פוגע בצה"ל ובשב"כ, ומתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית מחשש למסקנותיה.

גלנט פירט שלוש סוגיות מרכזיות שלדבריו סותרות את גרסת ראש הממשלה. הראשונה נוגעת לחיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בספטמבר 2024. לטענת גלנט, נתניהו סירב להביא להצבעה בקבינט את הסמכת החיסול בישיבה שנערכה ב-25 בספטמבר, למרות אזהרה מודיעינית כי נסראללה עשוי לעזוב את הבונקר.



לדבריו, רק לאחר נסיעת נתניהו לארצות הברית ולחצים פוליטיים כונס הקבינט טלפונית והתקבלה ההסמכה, ולאחר מכן נוהל החיסול ממוצב הפיקוד על ידו ועל ידי הרמטכ״ל, כאשר נתניהו שהה בארצות הברית.

הסוגיה השנייה עוסקת בהיערכות לפעולה ברפיח. גלנט טען כי כבר בינואר 2024 הורה לצה"ל להיערך לכיבוש העיר, וכי העיכוב בחודשים מרץ ואפריל נבע ממחסור בתחמושת ומהצורך לשמור מוכנות לעימות אפשרי מול חיזבאללה. לדבריו, לאחר הצטברות מלאים מספקים אישר הקבינט את פתיחת המבצע, וצה״ל יצא לביצוע כשהמערכת הביטחונית ערוכה לכך.

הנקודה השלישית מתייחסת לגיוס מערך המילואים ב־7 באוקטובר 2023. גלנט ציין כי קיבל את ההחלטה כבר בשעה 9:00 בבוקר, בהערכת המצב הראשונה שנערכה לפני הגעת נתניהו לקריה, וכי ראש הממשלה אימץ בהמשך את ההנחיה שניתנה על ידו ועל ידי צה״ל.

בסיום דבריו טען גלנט כי התנגדות נתניהו להקמת ועדת חקירה ממלכתית נובעת מחשש לחשיפת האמת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדברים בשלב זה.