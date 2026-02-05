צה"ל מאשר: מאסר עולם לאחד המחבלים מהפיגוע בצומת חומש

4 שנים אחרי הפיגוע בצומת חומש, בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על אחד מהמחבלים שרצחו את יהודה דימנטמן הי"ד ופצעו שני ישראלים נוספים

אחרי 4 שנים: בית המשפט הצבאי גזר היום (חמישי) את דינו של המחבל מחמוד ג׳ראדאת, אשר הורשע על פי הודאתו בעבירה של גרימת מוות בכוונה בצוותא - זאת בעקבות רציחתו של יהודה דימנטמן הי"ד, ופציעתם של שני בני אדם נוספים, בפיגוע בצומת חומש שבשומרון בדצמבר 2021. בנוסף, ג'ראדאת הורשע גם בעבירה של סחר בציוד מלחמתי.

בצה"ל אמרו כי "המחבל הורשע בכך שב-16 בדצמבר 2021 הגיע יחד עם שני מחבלים נוספים לצומת חומש, התמקמו בשטח ותצפתו לעבר היישוב חומש. כאשר הבחינו בכלי רכב בדרכו אל עבר הצומת, התמקמו שניים מהם בנקודת הירי, והשלישי המתין ברכב המילוט. עם הגעת כלי הרכב לצומת, ירו שני המחבלים לעבר הרכב כ-20 כדורים כל אחד, עד שנתקלו במעצור בנשק. מהירי נהרג יהודה דימנטמן ז"ל, ושני נוסעים אחרים נפצעו".

במסגרת שמיעת הטיעונים לעונש, העידו נפגעי העבירה, והתביעה עתרה לעונש מוסכם של מאסר עולם וכן פיצוי הולם לנפגעי העבירה. כאמור, בית המשפט הצבאי גזר עליו מאסר עולם, בנוסף לתשלומי פיצויים על סך יותר מ-2 מיליון שקלים לטובת עזבון המנוח, וכן תשלומי פיצויים לנפגעי עבירה נוספים.

"בית המשפט הצבאי הדגיש כי נטילת חייו של אדם בכוונה מגלמת את הפגיעה החמורה ביותר בערך קדושת החיים, המהווה ערך יסוד עליון בחברתנו ובכל חברה אנושית מתוקנת, שכן בלעדיו אין תוקף וקיום לכל זכות אחרת" נאמר בהודעת דובר צה"ל.

יש לציין כי ההליך המשפטי כנגד שלושה מחבלים נוספים שביצעו את הפיגוע עודנו מתנהל בבית המשפט הצבאי שומרון. "התביעה הצבאית תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיפגע באזרחי מדינת ישראל" נמסר. "צה"ל משתתף בצער הכבד של המשפחה וימשיך ללוות את נפגעי העבירה בכל שיצטרכו".