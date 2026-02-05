צה"ל בהתייחסות ראשונה: "ההברחות מסכנות את ביטחון המדינה"

צה״ל התייחס לראשונה לפרשת ההברחות לרצועת עזה, שבה על פי החשד מעורב בצלאל זיני, אחיו של ראש השב״כ דוד זיני, והדגיש כי מדובר בתופעה חמורה המהווה איום ישיר על ביטחון המדינה

בהודעת הצבא נמסר כי "צה"ל רואה בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המהווה סיכון גדול לביטחון המדינה. במידה ומעורבים בפעולות אלו משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים הדברים חמורים אף יותר".

עוד צוין בהתייחסות כי בעקבות הפרסומים על חשד למעורבות משרת ביחידת 8200 בכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי, בצה״ל מבהירים כי אינם מכירים את האירוע המדובר.





כאמור, פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני בגין שלושה סבבים של הברחות של סחורה לתוך רצועת עזה והוחלט כי הוא יישאר שבועיים נוספים במעצר.

נזכיר כי לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ - 14 קרטוני סיגריות מהם הרוויח 365 אלף ₪; להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).