דרמה בשטח הצבאי הסגור: כוחות צה"ל ומשטרת ישראל פועלים בשעות האחרונות לבלימת מאות אזרחים המנסים להגיע למרחב הגבול. בצה"ל מזהירים: "הפעילות מסכנת חיים ומסיטה את הקשב של הלוחמים"

אירוע חריג נרשם לפני זמן קצר בגבול רצועת עזה, כאשר מספר אזרחים ישראלים הצליחו לחצות את מרחב המכשול החוצץ בין שטח ישראל לרצועה. כוח צה"ל שהוזנק למקום באופן מיידי עיכב את האזרחים, והשיב אותם לשטח ישראל ללא פגע. לאחר האירוע, הועברו האזרחים להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל.

התקרית הזו אינה עומדת בפני עצמה. על פי דיווח צה"ל, במהלך השעות האחרונות התקבצו מאות אזרחים ישראלים נוספים באזור, וניסו להתקרב לגדר המערכת. המרחב המדובר מוגדר כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בהחלט על פי חוק.

כוחות גדולים של צה"ל ומשטרת ישראל פרוסים כעת לאורך הגזרה ופועלים בנחישות כדי למנוע חציות נוספות. גורמי ביטחון מדגישים כי מדובר באזור מאוים וכי כל התקרבות למכשול מהווה סכנה ממשית לחיי אדם.

בצבא רואים בחומרה את הניסיונות הללו וקוראים לציבור להישמע להנחיות. מעבר לסכנה האישית לאזרחים, בצה"ל מבהירים כי אירועים מסוג זה מחייבים הקצאת משאבים וכוחות על חשבון המשימות השוטפות.

נכון לרגע זה, הכוחות בשטח ממשיכים בפריסה רחבה כדי להבטיח שהסדר יישמר וכי הפעילות המבצעית מול רצועת עזה לא תיפגע